Kladno šlo do utkání až příliš oslabeno. Hrát nemohli Čížek, Kalina ani P. Růžička a i kvůli tomu se domácí celek nedostal za celé utkání do jediné velké šance. Snad vyjma úvodu druhé části, kdy protaženou standardku nedokázal Holub poslat hlavou do sítě.

Ani Brodští dlouho na pevnou kladenskou obranu nemohli vyzrát. Do poločasu se to povedlo pěkným centrem Čuříkovi, kanonýr Fikejz k němu ale doklouzal o pár centimetrů později a brankář Tesař si oddechl.

Od 680. minuty už hosté přebrali kontrolu nad zápasem výhradně. Fikejz se dostal do jasné šance v 74. minutě, překonal i Tesaře, ale na čáře zachránil Kladno bek Stříška. Následná šlupka Kejhy zasvištěla těsně nad.

Kladno přežilo klinickou smrt, ale vážilo si toho málo. V 81. minutě vystoupil stoper Javorek, uklouzl a bleskovou protiakci zakončil Herzán už bezchybně k tyči – 0:1. Ani poté Brod nepanikařil a domácí téměř nepustil na svou půlku, zápas tak zaslouženě opanoval.

„Po vyrovnané první půli to ve druhé podle mne bylo na jednu bránu. Kladno tam sice také něco mělo. My měli řadu přečíslení, jen jsme dlouho nedokázali dostat míč do brány. Nakonec se to povedlo a výhra je podle mě zasloužená,“ mínil hostující trenér Jiří Kafka, který zápas nechtěl srovnávat s Dobříší, kterou před týdnem jeho tým zdolal až gólem ze závěru. „Je velký rozdíl hrát na bahně v Brodě, nebo na kladenském pažitu. Tady jsme dobře kombinovali a hráli, co potřebovali,“ dodal s pochvalou výborné defenzivy svého týmu.

Domácí Jan Pejša byl po gólu hodně rozlícen za zbytečnou fatální hrubici, ale po utkání už našel klidnou notu. „Kluci těžký zápas odbojovali, ale bohužel jsme udělali velkou chybu a zaplatili za ni. Takhle zkušený hráč (Javorek) podobnou chybu nemůže udělat. Soupeře jsme přitom do mnoha šancí nepustili, ale bylo znát, že někteří hráči chyběli a další sice nastoupili, ale nejsou v pohodě. Musíme jít dál,“ řekl Jan Pejša a vysvětlil i to, že žolíka Bagoua, který umí dávat góly, poslal zase na trávník až na konec. „Byl to hodně silový zápas, to pro něj tolik není. Ani silnější hráči se s tím nevypořádali.“

SK Kladno – SK Český Brod 0:1 (0:0). Branka: 81. Herzán. Rozhodčí: Kožár. Diváků: 200.

Kladno: Tesař – Stříška, Javorek, Hanzlík, Nosek – Dejčmar, Holub, J. Růžička, Pospíšil – Procházka (81. Bagou) – Tóth (80. Kraus).

Český Brod: Čuřík, Regner, Hrdlička, Carda – Kocourek (71. Ceccarelli), Michálek, Kejha, Moravec (80. Makovský) - Fikejz (74. Heřman), Herzán (90. Nekolný).