První dvacet minut Kladno podobně jako v minulých domácích zápasech spíš koukalo, co s ním Pražané provedou. Ty naštěstí hodně trápila koncovka, protože jinak by museli proměnit obrovský závar po rohu, nebo tutovku Junka, kterou skvěle čapl Vokoun.

Domácí nakonec hru srovnali a dostali se také do dvou jasných šancí. Pospíšil po české uličce od Šnobla ale nevyzrál na zkušeného Tomu a Balšánkovu ránu mířící do opuštěné brány nechtěně nadrazil jeden z jeho spoluhráčů.

Také ve druhé půli začali lépe hosté a zejména Novotný byl blízko první brance. Ale Vokoun ve spolupráci s Javorkem jeho sólo lapil. Na druhé straně se v koncovce objevoval nejvíc Balšánek, ale nebylo mu přáno.

Půl hodiny před koncem převzalo aktivitu Kladno, hosté přestali hrát, ale pomohlo jim střídání. Ezeala zatlačil u rohového praporku na Růžičku, ten míč odevzdal a z centru Novotný trefil hlavou dokonale.

Domácí sice ještě zatlačili, ale Toma chytil pěkný trestňák Pospíšilovi a Pechr poslal hlavičku zblízka nad. V poslední minutě fauloval Javorek a hosté z penalty jistili na 0:2.

"Meteor nehrál nic extra a spíš čekal na naše chyby, které bohužel přišly. Při prvním gólu byl neobsazený hráč a penalta nemusela být vůbec. Škoda, protože začátek jsme měli aktivní, ale pak jsme soupeře zbytečně pustili do hry. Zápas se nám celkově nepovedl," uznal trenér Kladna Dušan Binder a dodal: "Bylo hezké teď vyhrávat, ale dnes do zápasu bylo potřeba dát víc, protože soupeř byl zdolatelný. Nechci tím rozhodně říci, že byli špatní, to ne, však také vyhráli 2:0, ale oproti Mostu nebo Českému Brodu byli horší. My ale bohužel nepodali takový výkon, jako proti zmíněným silným mužstvům," litoval Binder.

SK Kladno – Meteor Praha 0:2 (0:0). Branky: 77. Novotný, 90. Kostka (pk). Rozhodčí: Erlebach – Rychtár, Tryzna. Diváků: 250.

Kladno: Vokoun – Kolářský, Javorek, Pechr, Ježdík (31. Růžička) – Holub, Balšánek (83. Barák), Říha – Čížek, Šnobl (58. Šíma), Pospíšil.