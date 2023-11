Ani ve třetím zápase během roku si fotbalisté SK Kladno proti pražskému Újezdu takzvaně neškrtli. Prohráli před hrstkou diváků na jeho hřišti nutno říci zaslouženě 1:3 a na vedoucí celek divize B Chomutov, jenž může pomalu slavit postup, už ztrácejí 12 bodů. Navíc dost reálně mohou přijít i o druhé místo, které má na dosah další tým z našeho okresu – Slaný. To odpoledne hraje na půdě posledních Nespek.

Trenér SK Kladno František Douděra hodnotí porážku na Újezdu. | Video: SK Kladno

Újezd na celky z Kladenska umí, na podzim postupně "vykostil" Slaný, Hřebeč a teď i Kladno. To s ním zapsalo třetí prohru v řadě, pod trenérem Procházkou 1:3 a 1:5, teď po koučem Douděrou zase 1:3. Skóre 3:11 hovoří za vše.

Kladno začalo nejhůř jako mohlo. Po rohu nechalo neobsazeného na zadní tyči střelce Jankú a ten nezaváhal. „Za mně nemůžeme v těchto těžkých utkáních prohrávat první střelou na branku. Pak je to strašně těžké a tam byl někde začátek problému,“ mračil se trenér SK František Douděra.

Na gól Újezda se ovšem povedlo odpovědět. Domácí hráč fauloval Šímu, sám se však zranil, Hampl pak vrátil míč na penaltu a Kolářský uklidil na místo určení – 1:1.

Jenže ve 34. minutě právě Kolářský špatně vystoupil, obrana nezachytila Birmu a ten v tutovce zase nezaváhal.

Zdroj: SK Kladno

Kladenští se od té chvíle pořádně do šance už nedostali. Na malé umělce se konaly hlavně souboje a v těch byli domácí lepší. Hosté sice po přestávce změnili rozestavení, vepředu hráli až na tři útočníky, trenér poslal do boje Šnobla, ale nic platné. Snad jen hezká přihrávka Pihrta na Eichlera stála za řeč, ale rychlý křídelník se sice pěkně uvolnil, ale mířil pánu bohu do jeho otevřených oken.

Ke konci platonický tlak hostů slábl a domácí po brejku trestali chybu Krále na 3:1.

František Douděra se nechtěl vymlouvat na umělku, na níž Kladno poslední dva zápasy zvládlo. Bylo to však proti jiné kvalitě… „Umělka nám seděla, protože je rovná a my chceme hrát fotbal. Chtěli jsme dát víc gólů než soupeř, ale on to má postavené na nakopávaní stejně jako třeba Neratovice. Nám nezbývá nic jiného než se s proti takovému stylu naučit hrát, chodit do soubojů, což jsme dělali lépe až ve druhém poločase, který přinesl zlepšení,“ mínil Douděra, ale uznal, že ani výkon po obrátce ke změně stravu nestačil. „Když už byla nadějná situace, létalo nám to nad, dnes bychom snad gól nedali, i kdyby se hrál další poločas,“ byl rozmrzelý.

Újezd Praha – SK Kladno 3:1 (2:1). Branky: 4. Jankú, 34. Birma, 84. Hanousek - 13. Kolářský. Rozhodčí: Běhounek. Diváků: 100.

Kladno: Švenger – Borák, Hrubeš, Rendla, Kolářský (65. Šnobl) – Pospíšil (46. Slabý), Blažek (46. Pihrt), Holub, Eichler (71. Král) – Šíma.