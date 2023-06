Fotbalové Kladno se rozloučilo se sezonou jasnou výhrou nad Chebem, který tak odsoudilo k pádu do krajského přeboru. Co bude ale v kladenském klubu dál? Třetí místo v divizi B nebere vedení jako úspěch, klub myslel na postup do ČFL.

SK Kladno zakončil sezonu vítězně, když porazil Cheb 6:3. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Cheb potřeboval k šanci na záchranu vyhrát a když přežil dvě šance domácích a z první vážné akce ho Eisenreich poslal do vedení, zdálo se, že by o tom mohl uvažovat. Jenže domácí velmi rychle Šnoblem vyrovnali a do půle už vedli 3:1. Západočechy jasně přehrávali a gólově zakončili Procházka s Čížkem.

Když po přestávce Procházka vydláždil luxusní uličku Kafkovi a jeho lob skončil v bráně na 4:1, už od domácí výhře a chebském pádu nikdo nepochyboval, ale ještě to jasné nebylo. Hosté měli několik šancí a dvě využili. V 79. minutě tak napřeli snahu zase do útoku a domácí kotel začal volat: Bojujte za Kladno!

Hráči poslechli a dvěma trefami na dálku uklidnili rivaly ze Slaného, za které vlastně bojovali také. Branky padly po parádních centrech Čížka a Blažka, zakončovali houslemi brankáři Slabý a pak Dostál.

„Chtěli jsme se rozloučit výhrou. Sice jsme dostali tři góly, ale šest jsme jich dali, to je pěkné. Ve vstřelených gólech jsme nejlepší v soutěži, aspoň něco,“ hodnotil trenér Kladna Jan Procházka.

Celkově za sezonu ale úplně spokojen nebyl, byť se tým posunul o místo výš a je třetí. „Chtěli jsme víc, ale hlavně na podzim tam byly zápasy, které nás mrzí a pak už se to honí těžko. Naše výkony byly dost nevyrovnané, v tomhle byli dva soupeři lepší,“ tvrdí Procházka.

Pořád věří, že parta složená prakticky jen z odchovanců klubu může hrát o postup do ČFL. „Ať si kdo chce, co chce říká, ti kluci jsou kvalitní fotbalisté. V zápasech, které jsme ztratili, nás nikdo nepřehrál. Jen jsme vždycky udělali nějakou hrubou chybu a soupeř ji potrestal. A kdybychom měli v sestavě třeba nějakého ligového hráče, dopadlo by to stejně,“ myslí si trenér Kladna.

Zda však bude trenérem týmu i nadále, to po spekulacích z posledních týdnů není úplně jasné. „Nevím, co se bude dít, zda tady budeme my nebo nebudeme. Pokud ano, příprava začne 12. července, ale uvidíme, jak se to vyvrbí. Snad to nebude trvat dlouho, času do začátku sezony tolik není,“ dodal Jan Procházka.

SK Kladno – Cheb 6:3 (3:1). Branky: 27. Šnobl, 42. Procházka, 44. Čížek, 52. Kafka, 84. Slabý, 90. Dostál - 22. Eisenreich, 66. Komberec, 79. Kubinec. Rozhodčí: Jakl. Diváků: 170.

Kladno: Pettík – Borák, Rendla, Růžička (46. Kolářský) – Čížek, Balšánek (46. Slabý), Holub, Procházka (65. Blažek), Dostál – Kafka (65. Javorek), Šnobl.