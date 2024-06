Hostující trenér Zdeněk Hašek vyzkoušel další varianty hry. Zaujali tři útočníci, kde hrotovým byl Kafka a na stranách měl dvojku Šnobl – Šíma. Během utkání pak hosté začali v systému 3-4-3, ale vyzkoušeli si také 4-3-3.

Herně se jim dařilo, už do poločasu vedli o dvě branky. Tu první dal Šnobl, když hlavní práci udělal Houha. Zbavil se obránce a od lajny vrátil střelci, který nadále útočí na korunu krále divizních kanonýrů. Tohle byl jeho gól s pořadovým číslem 21., a 22. přišel ke konci zápasu, kdy Šnobl doběhl univnuvšího Tadeáše Pospíšila a ten mu nesobecky nahrál do prázdné na 0:3.

Mezitím se ještě nádherně trefil Dominik Šíma, který si na vápně přehodil míč z pravé na levou a pak vymetl šibenici ještě na podzim kladenského brankáře Pettíka.

Ten si tak zachytal proti kamarádům, ale také proti trenéru Haškovi, jenž ho vedl dříve v Hostouni a v Mostě. „Podle mne podal velmi dobrý výkon. Za góly nemohl a několik šancí nám ještě zneškodnil,“ uznal soupeřova gólmana Zdeněk Hašek.

Nespeky v sobotu bojovaly a ukázaly, že jejich jarní zlepšení nebylo náhodné. Proti Kladnu se jim povedl nejvíc vstup do druhého poločasu, kdy hosty málem potrestaly za pár jejich chyb. Výborného Smrkovského však nepřekonaly, to se na jaře daří jen málokomu.

„Ocenění patří domácím, hřiště bylo luxusně připravené, v to jsem při odjezdu z Kladna nevěřil. I když bylo menší než je naše, vyhovovalo nám, že bylo mokré a hrálo se rychle. Většinu zápasu jsme byli lepší, silní na míči, ale byla tam po přestávce i pasáž, kde jsme si hru komplikovali a soupeř nám pak hrozil. S postupujícími minutami jsme ale zase byli stále víc dominantní,“ byl spokojen Zdeněk Hašek.

Mužstvu před posledním kolem divize B poděkoval za to, jak po jeho zimním návratu do Kladna pracovalo. A že po sobotě má už jisté druhé místo, což je aspoň malá náplast na to, že se mu nepovedlo stáhnout velký náskok Chomutova. „Udělali jsme obrovský kus práce, za to patří všem velký dík. V týmu panuje dobrá atmosféra, bez té by to jednoduše a prostě nešlo. Věřím, že to vydrží a že společně nakonec dosáhneme na cíl, který jsme si vytýčili,“ dodal Zdeněk Hašek.

Nespeky – SK Kladno 0:3 (0:2). Branky: 15. a 72. Šnobl, 44. Šíma. Rozhodčí: Havlík. Diváků: 150.

Kladno: Smrkovský – Kolářský, Rendla, Hrubeš (76. Kalina) – Borák, Pospíšil, Eichler (76. Slabý), Houha – Šíma (55. Čížek), Kafka (55. Holub), Šnobl (76. Procházka).