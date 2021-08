Vstup do nového divizního ročníku nezvládli fotbalisté Kladna podle svých plánů. Doma jen remizovali 1:1 s celkem Březové, který je trápí celkem tradičně. Penaltový rozstřel z pravidel v tomto týdnu zmizel, už se při remíze používat nebude.

SK Kladno - FK Olympie Březová 3:2 (0:1) Pen: 5:4 / 12. 6. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Omlazený tým Kladna s novým trenérem Dušanem Binderem měl dobré výsledky v přípravě, ale o body se hraje jinak. Ještě do půle domácí hráli dobrý fotbal, ale po přestávce se už skoro na nic nezmohli a spíš byli rádi, že sami neinkasovali. "Je to ale jednoznačně ztráta, rozhodnout jsme měli v prvním poločase. Bylo to o druhém gólu," mrzelo Dušana Bindera.