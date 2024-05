Kladno mělo po celé utkání výraznou převahu na míči, hosté však slušně bránili a snažili se aspoň o nějaké rušové akce. Přesto měl brankář Václav Smrkovský minimum práce a svou jarní bilanci tahle posila z Příbrami vyšperkovala už na 12 zápasů, pouhé 3 inkasované branky a celkem 10 čistých kont!

Sotva takovou půlsezonu ještě zažije, ocenění však zaslouží také obrana, kde místo hlavní postavy Michala Rendly tentokrát dostal přednost dorostenec Jakub Liška. Mladík nejen zahrál velmi dobře, ale ve druhé půli dokonce při své premiéře v základní sestava áčka mužů skóroval! „Když míč vletěl do sítě, cítil jsem jen obrovskou euforii a radost,“ tiše ze sebe soukal mladík.

Kladnu dodala v úvodu klid ale zkušená dvojka David Čížek – Dominik Šíma. Oba se vystřídali v zakončení i tvorbě šance. Šíma skvělým slalomem přes dva borce předložil Čížkovi tak ideálně, že ten nejen musel z metru trefit, ale ještě to měl jen pár metrů k manželce i dcerce, to se to pak oslavuje. Férově však Šímovi po chvíli asistenci vrátil.

Zpoza vápna se navíc před půlí prosadil chytře David Eichler.

Divize B: SK Kladno - Cheb - momentky | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Smutnil snad jen nejlepší kladenský kanonýr Matěj Šnobl. Jednou mířil lobem do tyče, pak mu sudí gól neuznali pro ofsajd. Přitom autor dvaceti divizních tref hraje o pozici nejlepšího střelce soutěže, chomutovský Doleček ztrácí jediný zásah.

Po přestávce přišla po standardce zmíněná gólová rána Jakuba Lišky a pak si ještě navedl míč na levačku Tadeáš Pospíšil a uzavřel skóre.

„Každý zápas začíná za stavu 0:0 a výhru si musíte zasloužit, ale rozdíl v tabulce vidět byl. Jsem rád, že jsme zahráli hezké akce, dali góly, měli hodně zakončení. Navíc jsme po hodině hry vystřídali pět hráčů a nastoupili tak úplně všichni, kdož nastoupit mohl,“ byl rád trenér Zdeněk Hašek.

Těší ho, že ve hře se objevují prvky, které s hráči driluje na trénincích. „Někdy se to povede méně, někdy víc, ale je dobře, že to tam dostaneme.“

Speciální pochvalu nikomu nedal, podle něj nikdo ani nevyčníval. „Někdo dá hře větší kvalitu na míči, druhý má jiné přednosti. My to dál vše vyhodnocujeme, s klukama se pak domluvíme, jak dál. Uvidíme, k čemu dojdeme,“ nechtěl zatím specifikovat plány SK Kladno.

Autor své první branky mezi muži Jakub Liška přiznal, že premiéra pro něj byla lepší než si vysnil a přál. „Snažil jsem se hrát od začátku jednoduše a dát do toho všechno. Kluci mi dost pomohli a že jsem dal gól je třešnička na dortu,“ říkal obránce, který se v týmu cítil dobře, protože už v zimě odehrál jednu přípravu a před týdnem zvládl konec zápasu ve Štětí, kde už však bylo o výhře hostů rozhodnuto.

Co bude dál, prosadí se napevno do A mužstva mužů? „Uvidíme co bude, záleží i na rozhodnutí jiných. Já udělám všechno, aby to tak bylo,“ slibuje.

Jedno hořký pití ho ale nemine, první gól v chlapech bude muset ocenit několika zlatkami do týmové kasičky. „Slyšel jsem už nějaké částky a nebude to málo,“ je smířeným s osudem Jakub Liška.

SK Kladno – Cheb 5:0 (3:0). Branky: 14. Čížek, 30. Šíma, 42. Eichler, 47. Liška, 57. Pospíšil. Rozhodčí: Glogar. Diváků: 200.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš, Kolářský, Liška – Houha (61. Borák), Slabý (61. Holub), Pospíšil, Eichler, Čížek (61. Dejčmar) – Šnobl (61. Kafka), Šíma (61. Procházka).