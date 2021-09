Hosté tentokrát nenasadili svoje veterány Gedeona a Bočka, pár šancí si ale v Kladně také vytvořili. Nebyly to však jasné tutovky a zakončení se jim nevedlo. Jejich mladý tým má budoucnost. Navíc dva dny po sobě ohli někteří fanoušci porovnat úroveň sportovních staveb v obou městech: v Chomutově vedle sebe stojí nádherný fotbalový i zimní stadion, v Kladně spíš ruiny hodící se k natáčení nového filmu o Stalingradu…

Útoční hráči zahráli Kladnu tentokrát dobře a rozhodnuto mohlo být klidně už do poločasu. Hosty za jejich pasivitu ale potrestal pouze krásnou střelou Čížek, na níž zkušený, ale přece jen menší brankář Zaťko nedosáhl. Nicméně párkrát svůj tým i podržel, hlavně při závaru, kdy míč z metru nedostali do sítě Šnobl s Čížkem. Oba se dočkali po přestávce. Čížek rozjel bleskovou akci, předal Pospíšilovi a jeho citovou nabídku poslal za Zaťka nechytatelně Šnobl.

Vedení Kladna opět představilo nového hráče, ale tentokrát už rozdílového. Po dlouhých letech se do klubu vrátil pětatřicetiletý záložník Jakub Balšánek, který roky zářil třeba ve Vlašimi, Kunicích, Českém Brodu a Králově Dvoře. U branek Kladna sice nebyl, ale v záloze byl hodně znát. "V Poříčanech jsem byl nespokojený a posunul se blíž k domovu. Nabídka Kladna se mi líbila a jsme s panem (manažerem) Brabcem dohodnuti do konce sezony," řekl po utkání výrazný středopolař, který od přípravky hrával s Antonínem Holubem a zná i další kladenské hráče Čížka, Hanzlíka a Říhu. "Zápas byl v tempu, na což jsem teď nebyl zvyklý. Líbil se mi, hodně se běhalo a máme důležité tři body," těšilo Balšánka.

