Domácí skutečně předváděli hezkou hru, vytvořili si minimálně osm ložených šancí, soupeři dovolili jen dvě v první části. To se nechal odstrčit mladý stoper Kolářský švédským záložníkem hostů Marquardsenem, ale ten mířil mimo. Úžasná střela se pak povedla Jungovi, jenže kladenský gólman Pettík vytáhl zákrok podzimu a tým podržel.

Což bylo důležité, protože Kladno od začátku šance pálilo. Šnobl šel po pasu Boráka úplně sám, ale zakončil slabě. V koncovce se babral dál, přitom sršel pohybem. Velké možnosti pak nedal ani Kafka, a tak místo 5:2 končil poločas bez gólů.

Domácí spasila ruka hostů hned po začátku druhé části. Velmi dobře pískající sudí Doubek nezaváhal a nařídil penaltu. Jan Pechr, který v sestavě nahradil naprosto perfektně Balšánka, se ujal exekuce a se štěstím dobře chytajícího Karmazína propálil. „Na Pechyho je prostě spoleh a my víme, že když přijde, nechá tady vždycky srdce. Umí to na všech postech a důvod je jednoduchý – baví ho fotbal,“ chválil trenér Jan Procházka svého zkušeného žolíka, jenž tým vždycky pomůže.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Stav 1:0 se už nezměnil. Kladno dál zahazovalo šance (Kafka, Slabý, Dostál), ale Pražanům toho moc nedovolilo a náskok celkem v pohodě uhájilo.

„Chování hráčů v koncovce bylo nervózní. Měli by zůstat u první myšlenky, která bývá nejlepší. Naštěstí jsme zase uhájili vzadu nulu, což se také počítá. Soupeř měl jen náznaky v první půli,“ byl rád Jan Procházka a dodal, že ho těší také to, kolik šancí si jeho tým vytvořil. „Protože to vůbec nebyl jednoduchý zápas.“

SK Kladno – Admira Praha B 1:0 (0:0). Branky: 48. Pechr (PK). Rozhodčí: Doubek. Diváků: 170.

Kladno: Pettík – Borák, Rendla, Kolářský, Růžička – Pechr – Blažek, Holub (65. Slabý), Kafka, Dostál (90. Procházka) – Šnobl (74. Rottner).