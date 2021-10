"Šňůra našich nepovedených zápasů se prodlužuje a na naše hráče padla pořádná deka. Nedaří se nám kombinace a dostáváme laciné branky. Naše vstupy do obou poločasů byly katastrofální. Utkání sledovalo poměrně málo diváků, sotva 130. Přesto jich poměrně velká část po zápase s hostujícím celkem slavila, přijela totiž z Brandýsa," smutně konstatoval zklamaný Milan Šúr.

Jenže i druhý poločas začali Slaňáci velmi špatně. V 50.min. se po autovém vhazování dostal míč až k neobsazenému Braborcovi a ten rybičkou a odrazem od tyče dostal míč do sítě. Pouhé tři minuty nato se pak po centru trefil přesně střídající Svoboda a bylo rozhodnuto.

Slaný se chystalo poctivě na Brandýs, ale po deseti minutách prohrávalo o dvě branky. Nejprve proběhl mezi bránícími hráči až příliš jednoduše Braborec a s ledovým klidem poslal míč do brány. V 9.min. pak začala série čtyř rohů hostujícího celku a ten čtvrtý dokázal Šmejkal šťastnou hlavičkou přetavil ve druhý gól. "Pro naše hráče to byla samozřejmě studená sprcha, ale na hřišti se bojovalo," řekl domácí vedoucí týmu Milan Šúr.

Kladno aktuálně může uvažovat teoreticky i posunu mezi kandidáty na postup, neboť vedoucí Neratovice uhrály jen bod v Březové a silný Most dokonce prohrál na půdě dalšího velmi kvalitního týmu Českého Brodu. Z favoritů uspěla jen Česká Lípa v Lounech.

Nicméně Ostrov i v oslabení zahrál druhý poločas výborně a hrozil. Uznal to i Dušan Binder. "Musím smeknout klobouk, protože opravdu to nevypadalo, že hrajeme přesilovku, domácí bojovali a hráli dobře."

Co zní dost šíleně, Kladenští ani jednu neproměnili! Nejdřív zklamal Čížek po faulu na Pospíšila a poté i Ježdík. Trenér Dušan Binder byl pak zralý na defibrilátor. "Zápas kvůli tomu byl nervózní, mohlo to být klidné," mínil.

16. minuta a parádní zásah kladenského stopera Davida Javorka. Křížnou ranou vymetl šibenici, tohle byla vážně paráda! A deset minut poté domácí Zbyněk Vondráček poslal rozhodčího velmi sprostě k šípku a nutně musel dostat červenou kartu. Kladno navíc za jeho nedovolené bránění Nolla kopalo penaltu a byla to už druhá v zápase.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.