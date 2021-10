Není to tak dávno, kdy Kladno doma spolykalo hořké osmibrankové kapky od České Lípy, v té době Slaný vedlo tabulku. Situace se však otočila, Slánští i vinou spousty zranění zabředli do mizérie a v Kladně se z ní nevymotali. Téměř kompletní domácí se uklidnili dvěma pěknými góly Čížka a Pospíšila po nacvičených akcích, a když se před pauzou trefil také zkušený Holub, bylo vymalováno.

Hostující trenér Martin Nový v přestávce vyměnil celé kvarteto hráčů včetně opor Mareše či Nádeníčka, ale bylo to pak ještě horší. Ze standardky se trefil Javorek, po něm chladnokrevně zakončil únik Pospíšil a poprvé se za áčko prosadil také mladík z béčka Jančí. K tomu vystřídal Šnobl a jako nejlepší střelec týmu na podzim měl pořádnou chuť – dal dvě branky a už je na jedenácti. Při odchodu do šaten kamarádům přiznal, že tohle nečekal.

Asistent kouče Slaného Lukáš Křeček, který v Kladně sám hrával, zůstal nad věcí. „Kladno bylo ve všem o dvě třídy výš, v rychlosti, technické vybavenosti, fyzicky silnější. Zejména pohybem dominovali, na velkém hřišti nás rozhýbali a to bylo rozhodující,“ mínil Křeček, podle něhož právě na fyzičce musí Slaný v zimě zamakat a ne se dokola vymlouvat na počet zraněných. „Také musíme posílit. Kladnu pak přeji, aby se jim dařilo a třeba jim to vyjde i s postupem,“ popřál Křeček vítězům, kde má stále hodně kamarádů.

Domácí Dušan Binder slavil s kotlem fanoušků a byl evidentně šťastný. Jeho první větší angažmá u mužů dopadlo přes počáteční třecí plochy a smutné výsledky dobře. „Soupeř nebyl tak odevzdaný, ale první dva góly nám pomohly a pak jsme hráli fotbal, který se líbil diváků a určitě bavil i naše kluky. Byl to možná delší proces, abychom hráli tak jako dneska, a ne proti každému soupeři se takhle dá hrát, ale těší mě, že to, co po týmu chci, předvádí,“ usmíval se trenér Kladna, nicméně přiznal, že po debatách hlavně se zkušenějšími borci musel i on z některých požadavků ustoupit, přece jen netrénuje ligový, ale divizní celek. „Na začátku jsem přišel a nevěděl, co mohu čekat od týmu, od soupeřů, celkově. Všechno chce svůj čas, já nastínil svůj obraz, starší v čele s Tondou Holubem si k tomu řekli svoje. A řeknu to takhle: kdybych trval jen na tom svém, už tady nejsem,“ řekl Binder, jehož tým bude mít klid jen pár dnů, jinak bude hrát celý listopad dál přípravné zápasy na Motorletu, či v Benešově. Třeba už to bude s posilami, které klub má v hledáčku.

SK Kladno – SK Slaný 8:0 (3:0). Branky: 15. Čížek, 19. a 67. Pospíšil, 40. Holub, 49. Javorek, 75. a 90. Šnobl, 79. Jančí. Rozhodčí: Kolátor – Doubek, Flade. Diváků: 300.

Kladno: Vokoun – Borák, Javorek, Pechr, Kolářský (65. Procházka) – Říha, Balšánek – Čížek (72. Kočí), Holub (65. Růžička), Pospíšil (72. Jančí) – Šíma (65. Šnobl).

Slaný: Sedlák – Bíba, Panocha, Jaráb (46. Volgner), Novotný (46. Galbavý) – Vimr, Hansl, Mareš (46. Koula), Maroušek – Furmánek, Nádeníček (46. Marek).