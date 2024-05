Ač se to před čtrnácti dny zdálo nemožné, fotbalisté SK Kladno jsou zase aspoň nepatrně zpátky v boji o postup do ČFL. Když prohráli v Chomutově 1:2 gólem v nastavení, a ztráceli na něj 9 bodů, zdály se karty jasně rozdány. Jenže Severočeši po porážce ve Slaném nedokázali doma porazit ani Hřebeč (1:1), zatímco Kladno dvěma góly Šnobla vyhrálo ve Štětí. Rozdíl je aktuálně čtyřbodový, chybí ještě čtyři kola.

Chomutovští fotbalisté v domácím duelu s Hřebečí. | Foto: Ladislav Chlíbek

Střídající Šnobl jistil tři body

Kladno sice zahazovalo hodinu šance, nakonec ale pevnou obrannou hradbu sveřepého týmu Štětí dvakrát pokořilo, pokaždé to byl Matěj Šnobl.

V první půli mohli skórovat Šíma i Pospíšil, ti ale ještě nedali a po obrátce, kdy trenér Hašek vyslal na hřiště Šnobla s Houhou, se nevedlo v koncovce právě Houhovi, opět Šímovi ani Dejčmarovi.

Ale v 57. minutě po zkráceném rohu Holub přesně našel hlavou Šnobla a nejlepší střelec týmu trefil přesně. O deset minut později se pak zavil obránců a dlouho míč přes brankáře Sajlera na 0:2.

„Rozhodně to nebylo jednoduchá, domácí velmi dobře fungovali dozadu. My byli už klasicky silnější na míči, nicméně v koncovce se nám dlouho nedařilo. Nakonec to zlomil Šnoblis,“ byl rád trenér Kladna Zdeněk Hašek a k další ztrátě Chomutova se jen hořce usmál. „Dělají z nás blbce…“

Zajímavostí zápasu byl vůbec první start dorostence Jakuba Lišky v A mužstvu. Nadějný mladík dostal šanci 30 minut před koncem místo ostříleného Karla Hrubeše a vedl si velmi dobře. Příští týden má podle kouče šanci i na základní sestavu.

Štětí - SK Kladno 0:2 (0:0). Branky: 57. a 67. Šnobl. Rozhodčí: Hlaváček. Diváků: 135.

Kladno: Smrkovský – Kolářský, Rendla, Hrubeš (57. Liška) – Borák (46. Houha), Eichler, Holub (79. Procházka), Pospíšil, Čížek (79. Dejčmar) – Kafka (46. Šnobl), Šíma.

Hřebečskou senzaci jistil Kabele chycenou penaltou

Hřebeč odjela na hřiště lídra tabulky v jedenácti, ale prakticky jen v deseti, protože hrající kouč Miroslav Novák musel do akce s natrženým svalem. „Běhat jsem nemohl, ale jinak by musel do akce manažer Joža Janík, a tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu,“ smál se Novák.

Jeho týmu pomohli domácí zbytečným faulem Schreinera na unikajícího Lukeše. Chomutovský zadák dostal červenou (28.) a hostům se bránilo lépe.

Domácí sice byli v poli lepší, ale šance počítala už do půle víc Hřebeč. Po zmíněném faulu na Lukeše těsně minul z trestňáku Podaný, Hodosi po dlouhém úniku zbytečně hledal spoluhráče, místo aby pálil. A Lukešův pokus po závaru zachránili na lajně obránci… Na druhé straně se jednou zaskvěl Kabele proti jasné tutovce.

Ve druhé půli se Novák pomstil domácím, že se mu smějí na nadváhu. Vyslal do úniku Myšku, ten si míč sekl kolem beka a zahrál gólmanu Švejdovi na housličky – 0:1.

Radost hostů ale netrvala dlouho, protože chomutovský Nobst korunoval výborný výkon dvěma parádními střelami. První šla ještě do břevna, ale po chvíli už mířil dokonale.

Hektické momenty přišly v 94. minutě, kdy byl faulován Podaný, tekla mu krev, a tak musel mimo hřiště. Novák pak sice volný míč odkopl, ale zasáhl i protihráče a rozhodčí Wulkan (pískal podle hostů jinak velmi dobře) nařídil pokutový kop. Jenže Koptovu ránu doprostřed Kabele čekal a chytil!

„Tohle jsme měli načtené, takže Kabele věděl, že to asi půjde doprostřed. Penalta mě ale naštvala. Matyáš měl za krvavý faul na Podaného dostat druhou žlutou. To se nestalo. Rozhodčí řekl, že volný míč hodí nám, ale nehodil. Podaného hlásícího se na hřiště nepustil. A můj zákrok už mohl písknout, ale ani nemusel. Jinak to řídil dobře, ale tohle se nám nelíbilo,“ komentoval Novák, který tým pochválil. „Za bojovnost, obětavost a kromě mě všechny za výborný pohyb,“ usmál se na závěr.

Chomutov – Hřebeč 1:1 (0:0). Branky: 67. Nobst – 61. Myška. Rozhodčí: Wulkan. ČK: 28. Schreiner. Diváků: 220.

Hřebeč: Kabele – Dolák, Dolejš, Podaný, Hodosi – M. Mentberger, Novák, Hajný, Myška, Lukeš – Lukič.