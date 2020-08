První poločas nenabídl žádný festival gólových příležitostí. Naopak o ně byla oboustranná nouze. Ta, která skončila jedinou brankou úvodní části, přišla po standardce. Balon z malého vápna dopravil za záda Tesaře kapitán neratovického celku Chlumecký.

Kulisu prvního poločasu tvořily motory stavebních strojů pilujících postranní čáru. Po obrátce utichly, což víc svědčilo domácím borcům, kteří z výrazné územní převahy vytěžili dvě branky. Nejprve se po krásném centru prosadil na zadní tyči Vorasický a pak využil pěkného vysunutí Pajkrt.

Kladnu trvalo po změn stran víc než dvacet minut, než dokázalo složit kloudnou akci. Po Holubově kolmici však Tóth mířil vedle. To byla snad jediná nebezpečná akce poražených za celé utkání.

Na druhou stranu vysoko vyhráli co se týká žlutých karet, na čemž má svůj podíl podrážděnost. Například po neodpískaném faulu domácích na polovině hřiště a okamžité vendetě Jan Pechra viděli hosté během jednoho přerušení hned tři karty.

Trenér poražených Jan Pejša se během utkání hodně rozčiloval a ne vždy to bylo na své hráče. Za hlavní problém porážky považoval podle jeho názoru tendenční výkon arbitrů.

"Od první minuty to bylo z jejich strany cílené. Vůbec nás nepustili do hry, a to pominu jejich průpovídky směrem k mým hráčům. Ti samí nám to tady už jednou provedli. Co jsem zpátky na Kladně, jsem nic takového nezažil," řekl s tím, že se za celé utkání pomalu nedostali k brance soupeře.

Rozladěný byl i záložník David Čížek. Hráč, jenž vulgární výrazy nepoužívá, tentokrát ostrými nepublikovatelnými výrazy nešetřil. "Byl to humus. Kvůli tomuhle čtyřikrát týdně trénujeme? Celou druhou půli se nám směje do obličeje," zlobil se.

Trenér vítězů Jiří Brunclík viděl důvody úspěchu v precizní přípravě na utkání, včetně rozboru hry.

"Myslím, že nám vyšlo všechno. Hosté měli za celých devadesát minut jednu střelu mimo. To hovoří za vše. Pomohla nám hned první standardka, z které jsme dali uklidňující gól. Za tři body jsme strašně rádi," uvedl a přidal názor na frustraci soupeře.

"V utkání byly dva tři sporné momenty, které mohl rozhodčí odpískat tak či tak. Oni se toho chytli a pak už skoro ve všem viděli problém," mínil kouč Neratovic.

Kladno: Tesař - Ježdík, Pechr, Hanzlík, Nosek - Čížek (71. Dejčmar), Holub (81. Stříška), Donát (46. Procházka), Říha (46. Růžička), Pospíšil - Šnobl (46. Tóth).

Branky: 12. Chlumecký, 75. Vorasický, 85. Pajkrt. ŽK: 27. Kalabiška, 80. Vorasický - 28. Pospíšil, 34. Čížek, 49. Nosek, 58. Holub, 58. Pechr, 58. Říha, 83. Hanzlík. Rozhodčí: Kříž - Grimm, Janoch.