První ze tří derby Kladenska ve fotbalové divizi B nabídne páteční podvečer na stadionu Františka Kloze, kde domácí SK Kladno vyzve na souboj od 16:30 hodin celek SK Slaný. Hosté jsou sice tabulce o něco níž, ale sezonu rozehráli stejně jako Kladno velmi dobře a hlavně, poslední tři zápasy se jim proti rivalovi povedly. Jak to dopadne v pátek v podvečer?

V divizním derby mezi Kladnem a Slaným se loni body dělily po remíze 2:2. Jakub Balšánek byl ještě v bílém dresu Kladna, teď už je ve Slaném | Foto: Roman Mareš

Trenér Slaného Jiří Veselý v Kladně dlouho hrál, ale také proti němu, takže pocit přijet na SK v roli hosta dobře zná. A uznává, že v jeho první trenérské sezoně to bude zatím TOP zápas s něčím speciálním. „Trochu výjimečné to bude, ale musíme se všichni soustředit na to, abychom předváděli to, co se nám vede v posledních týdnech, hrát organizovaně, a disciplinovaně, to nám přináší úspěch,“ burcuje Veselý, jehož tým vybojoval v sedmi zápasech 13 bodů, jen o dva méně než kladenský sok.

Kladnu schází už několik zápasů hlavní letní přestupové hvězda, ex-ligový Zdeněk Folprecht. Mimochodem Slaňáci s ním jednali také a teď se zdá, že by už do derby proti nim mohl zasáhnout. „Vysledovali jsme, že na hru Kladna má Folprecht zásadní vliv, na hře je prostě znát jestli tam je, nebo není. Připravujeme se tedy na variantu, že tam Kladno bude mít mozek hry, ale to platí i o Tondovi Holubovi,“ připomíná Veselý další personu domácího celku.

Co se týče výsledku, je nekompromisní, chce výhru. „Tu chci v každém zápase, ale záleží i na okolnostech. Také můžeme vyrovnat v poslední minutě a pak bude dobrý i bod. Každopádně s nulou bychom odjížděli moc neradi,“ dodal.

Jeho protějšek František Douděra bude prožívat zápas asi malinko jinak, derby Kladno – Slaný dosud neznal. Možná i proto se snaží emoce krotit a hráče zbytečně nešponovat. „Ověřili jsme si ať už v přípravě, pak v divizi, a také v poháru proti papírově silnějším mužstvům, že vše je o nás,“ připomněl svou mantru, kterou často opakuje.

Jedním z obránců, na které Douděra v posledních týdnech hodně sází, je kladenský odchovanec Jakub Kolářský. Je mu teprve 21 let, ale odkopáno už má dost a zažil také pár nepovedených zápasů právě se Slaným. „Jednou jsme je porazili hodně vysoko, ale poslední dobou se jim proti nám daří. Zdravě se nahecují a vychází jim to. Věřím, že v pátek to zlomíme,“ říká Kolda, jak se Jakubovi přezdívá.

Jako obránce si bude dávat pozor zejména na někdejšího kanonýra Sparty Bohumila Nádeníčka. Dává drtivou většinu slánských branek a proti Kladnu už se také prosadil. „S ním jsou vždycky zajímavé souboje,“ pousměje se Kolářský a připomíná, že jeho tým hlavně nesmí hosty podcenit.

Už proto, že dorazí spousta Kladeňáků, kteří oblékají slánský dres. „Balší (Balšánek), Javor (Javorek) i Nolas (Noll) jsou kamarádi, seděli jsme nedávno v jedné kabině. Teď budou ale soupeři a my musíme urvat tři body. Čeká nás náročný týden, kdy hrajeme ještě pohár s Libercem a pak ve Hřebči. Hlavně v divizi potřebujeme vyhrávat,“ uzavřel Jakub Kolářský.

Jak už Kolářský naznačil, Slaný má v kádru několik hráčů, kteří Kladnem prošli. Ze zásadních postav brankáře Sedláka, obránce Nolla, Javorka, záložníka Pospíšila, a také Jakuba Balšánka. Toho Kladenští pustili do Slaného v létě, a rychle se mu tam zalíbilo. „Já myslím, že mohu mluvit za všechny Kladeňáky, co přišli se mnou. Vedení nám zajišťuje výborné podmínky pro tréninky i zápasy, jsme tady spokojeni,“ říká Balšánek, který se do Kladna těší. „Není to úplně speciální, připravujeme se jako na jiné zápasy, ale mohlo by přijít snad víc lidí, i když začátek je dost brzy. V dobré atmosféře se pochopitelně hraje lépe,“ potvrzuje starou pravdu Jakub Balšánek.

Je rád, že mužstvo zvládlo začátek soutěže a chválí trenéra Veselého, jehož už poznal jako hráče, ale jako kouče nikoliv. „Hráli jsme spolu v Kunicích nebo Vlašimi, takže jsem věděl, co od něj čekat lidsky, ale překvapil mne kvalitou tréninků. Mají úroveň a všichni jsme do toho od léta pořádně šlápli. Zatím se to asi vyplácí, protože los jsme neměli lehký, bodů jsme však získali dost, dokonce bych řekl, že jich máme nad očekávání,“ myslí si záložník pyšnící se dlouhým vousem.

Přibydou další body na konto SK Slaný v pátek večer? Nebo bude slavit favorit z Kladna? „Je to takový win win zápas. Já myslím, že my Kladeňáci přejeme Kladnu, aby se mu postup povedl. Nicméně bodovat by mohli proti všem ostatním soupeřům, ne proti nám,“ dodal s úsměvem Jakub Balšánek.

Jak to dopadne, na to se – pokud máte fotbal rádi a trochu času po práci - přijďte podívat. Derby jistě naservíruje zajímavou podívanou.