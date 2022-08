„Byl to remízový zápas, ve kterém jsme bohužel byli nešťastní my. Chtěli jsme využít formu a sebevědomí, které máme. Jsme zklamaní. Postoupit jsme chtěli, kluci si chtěli zahrát s týmy z vyšších soutěží a třeba se podívat na nějaký pěkný stadion nebo přitáhnout zajímavého soupeře do Kladna. To se nám bohužel nepovedlo,“ hodnotil po utkání kladenský trenér Jan Procházka.