Pochvalu zaslouží celý tým Kladna, domácí favorit vedený kromě Petra Johany i ex-kladenským trenérem Zdeňkem Haškem neměl v zápase moc šancí. „Řekl bych tak jednu dvě v první půli a ty jsme jim darovali. Jinak to kluci odehráli opravdu skvěle a za svou dřinu byli odměněni,“ rozplýval se šťastný trenér Kladna Jan Procházka, který to má s Haškem obráceně: v Mostě kdysi strávil velkou část své hráčské kariéry a pořád tady na něj rádi vzpomínají.

Tentokrát však Procházka Mostu radost neudělal, hlavně jeho tým. Ten rozhodl v 71. minutě, kdy dlouhý výkop ještě na podzim mosteckého brankáře Pettíka nechali stopeři spadnout a Čížkovi meruna sedla dokonale na pravačku. „Propadlo to a já to zkusil vzít rovnou. Byla z toho asi moje životní trefa,“ popisoval ránu z 25 metrů do šibenice David Čížek, který v nadšení obíhal s trenérem Procházkou celé hřiště. A jestli to někdo točil, možná se objeví v rubrice TV Nova Borec na konec.

Výsledkový a tabulkový gejzír fotbalových soutěží

Domácí byli tak opaření, že se od té chvíle nezmohli na nic. Naopak Čížek mohl klidně přidat další dva góly. „Po pasu od Jesleho (Jeslínka) mi střelu zblokoval obránce a po centru Procházky jsem hlavičkoval, ale na čáře to chytil gólman. „Škoda, ale hlavně, že se vyhrálo, Most už pak vůbec nic neměl. Mrzí nás, že takového soupeře přehrajeme a podáme skvělý výkon a pak prohrajeme doma s Brandýsem,“ mrzí Davida Čížka a stejně tak Jana Procházku. „Do plných se tomuhle týmu nehraje dobře,“ přiznal, ale vzápětí dodal: „Dneska je ale euforie, vyloupili jsme stadion prvního!“.

Tu podpořilo i třicet piv, které absentující Dominik Šíma koupil celému týmu. Slaví totiž narozeniny a kluci mu je udělali ještě o něco veselejší.

Most/Souš – SK Kladno 0:1 (0:0). Branka: 71. Čížek. Rozhodčí: Štrincl. Diváků: 300.

Kladno: Pettík – Borák, Kolářský, Rendla, Ježdík - Čížek, Balšánek, Holub, Dostál (62. Říha) – Jeslínek (88. Javorek), Šnobl (80. Procházka).