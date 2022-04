Zejména stopera Michala Rendlu bude asi ve snech zlobit skvělý brankář Radim Weber. Skoro čtyřicátník lapil už jeho dva gólové pokusy do poločasu a v 75. minutě přidal nejlepší zákrok, kdy chytil Rendlovu hlavičku z pěti kroků. To vše chvíli poté, co vyškrábl na roh trestňák Čížka.

Nutno dodat, že další velké šance kladenský soubor neměl, dobříšská obrana v čele s veteránem Talůžkem mu to prostě nedovolila. Perfektně přikryla střelce Jeslínka i další ofenzivní borce a nezmatkovala.

Dobříš postupem doby hrozila také dopředu, hlavně Puchmajerova ráně těsně mimo způsobila na stadionu zahučení fanoušků.

Trenéru Procházkovi sice nevyšlo nasazení špílmachra Holuba, který je spíš borcem do základu, ale pak poslal dopředu Dostála místo Jeslínka a to se ukázalo být rozhodující. Mladík rychle předvedl pár zajímavých akcí a v nastavení stál na správném místě. Jeho ránu zblízka navíc tečovala obrana a Weber tak neměl nárok. „Podle mne jsme je ke konci zatlačili, což se nám předtím nedařilo. Z toho přišel gól,“ tak viděl rozhodující moment autor rozhodující trefy Dan Dostál.

Vzdušné manévry Chomutova Slaňákům nevoněly

Zápas ještě pokračoval a i Weber se vydal na standardku, která zaváněla vyrovnáním, jenže brankář Pettík s obranou Kladna s vypětím, ale přesto odolali.

„Bohužel gólů dáváme málo, dopředu to pořád není ono, co po klukách chci,“ postěžoval si bývalý výborný ligový borec Liberce, Teplic či Příbrami Filip Dort, dnes trenér Dobříše. S obranou však spokojen celkem byl. „Kladno je dobré na míči, takže jsme hráli v bloku blízko u sebe. Nicméně po všech šancích, kdy nás podržel brankář, byl ten závěr studenou sprchou. Už jsme věřili, že si aspoň bod odvezeme, nicméně zklamání z výsledku je jedna věc, ale výkon jsme zase tak špatný nepodali,“ správně řekl Filip Dort, který si ještě pamatuje, jak hrával na kladenském stadionu první ligu.

O případné záchraně se s týmem prý vůbec nebaví. „Je to náš nějaký pátý šestý zápas bez gólu, takže těžko můžeme pomýšlet na bodové zisky. Pokud bychom se v tomhle zlepšili, můžeme myslet výš, ale zatím se nám to nedaří,“ dodal Filip Dort.

To Dan Dostál má v jednadvaceti vše před sebou. Přechod z Dukly do Hostouně pro něj nebyl ideální, v Kladně se prosazuje víc. Do zápasu šel až v 82. minutě, přesto za deset minut stihl pár dobrých věcí. „Ale je těžké do toho vstupovat. Snažil jsem se pořádně rozběhat a pak to docela vyšlo,“ byl rád a odmítl nálepku hrdina zápasu.

V Kladně je ale spokojen. „Máme super prostředí, servis od všech, jsou tu samí výborní hráči. A minutáž? S tou spokojený tolik nejsem, ale chápu to, je tady šestnáct kvalitních hráčů, kteří mohou kdykoliv nastoupit. Raději bych hrál víc, ale svou pozici beru,“ dodal Daniel Dostál.

SK Kladno – MFK Dobříš 1:0 (0:0). Branka: 90. (+4) Dostál. Rozhodčí: Schweinert. Diváků: 350.

Kladno: Pettík – Čížek, Kolářský, Rendla, Borák – Říha (60. Holub), Procházka (71. Slabý), Balšánek, Růžička, Šíma – Jeslínek (82. Dostál).

Dobříš: Weber – Procházka, Talůžek, Machač, J. Šrain, Kilián (76. Soukup), Kozohorský (71. Čížek), Janda (87. Píša), Puchmajer, V. Šrain, Masopust.