Druhé kolo divizní skupiny B: Neratovice-Byškovice – SK Kladno 3:0. Jasná výhra domácích, tři hezké góly. Přesto hosté zuřili, výkon trojice rozhodčích Jiří Kříž – Tomáš Grimm, Marek Janoch se jim zdá více než příšerný. Ani jednou se nedostali k ohrožení neratovické brány, chytili sedm žlutých karet. Třem borcům ji rozhodčí Kříž udělil v jediné minutě po neodpískaném faulu domácích na polovině hřiště a okamžité vendetě Jana Pechra.

Kladenští se vztekali, že podobný výkon mužů v černém ještě nezažili. Hráči i trenér Jan Pejša, bývalý ligový hráč. „Od první minuty to bylo ze strany rozhodčích cílené. Vůbec nás nepustili do hry, a to pominu jejich průpovídky směrem k mým hráčům. Ti samí nám to tady už jednou provedli. Co jsem zpátky na Kladně, jsem nic takového nezažil," bědoval Pejša.

To jeho protějšek, domácí trenér Jiří Brunclík, se nebál okomentovat hosty rovněž. „V utkání byly dva tři sporné momenty, které mohl rozhodčí odpískat tak či tak. Oni se toho chytli a pak už skoro ve všem viděli problém," mínil.

Brunclíkovým slovům moc nenahrává, co se aktuálně děje. Celá trojice rozhodčích má špatné jméno už hodně let a ne pár dnů od svého zadržení

A že umí zahýbat nejen tabulkou ČFL (o tom se mluví nejvíc), ale také divize B, ukázala o tři týdny později v Rakovníku. Hřiště na Šamotce hostilo mistrovský duel domácího Tatranu a Aritmy Praha, v němž vokovičtí hosté vyhráli 2:1. Ovšem výkon už známého tria Kříž- Grimm, Janoch byl zase dobrý jen pro jednu stranu. „Za pět let v divizi jsem něco takového nezažil,“ hromoval sekretář poražených David Svoboda.

Jeho tým vedl, ale pak mu rozhodčí neuznali druhý gól, když míč podle nich nepřešel brankovou čáru. Na stadionu přitom všichni byli přesvědčeni o opaku.

Od té chvíle se už otočené verdikty rozhodčích střídaly jako na běžícím pásu. Vyrovnání podle domácích předcházel jasný faul na bránícího Hradeckého, sestřelení rakovnického Hrobníka v pokutovém území faulem nebylo a naopak o pár chvil později už Kříž penaltu pískl – na druhé straně za běžný souboj rameno na rameno.

„I hostující hráč mu řekl, že to faul nebyl, ale odpověděl mu, že ho náš hráč trefil,“ kroutil hlavou David Svoboda a pokračoval: „Člověk něco skousne, ve fotbale to tak je. Ale jsme v pátém kole, co se bude dít dál,“ byl hodně rozzlobený sekretář Tatranu a tlumočil i slova trenéra Radima Nečase: „Byl nejvíc naštvaný kvůli tomu, že kluci trénují v týdnu po práci, dávají tomu fakt hodně a pak přijde někdo a jejich úsilí zničí,“ dodal Svoboda.

Kladno i Tatran Rakovník nebyli prvními, koho zmíněnou trojice rozhodčích vyvedla z klidu. Ale možná byli posledními, pokud se potvrdí jejich viny v probíhající fotbalové kauze.

Nebo se na hřiště zase vrátí? V Čechách by to nepřekvapilo.