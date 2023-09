Liberecký kouč Kozel viděl v Kladně premiéru Švengera, ale hlavně proud emocí

Třetí výhru v řadě zapsali fotbalisté SK Kladno do divizní tabulky, ale byla to šichta. Hostující Brandýs bojoval, vložil do hry možná až moc emocí a do konce duelu domácí celek trápil. Kladnu zase zastříleli oba jeho hlavní snipeři „Š“ – tedy Dominik Šíma a Matěj Šnobl, za hosty snížil na 2:1 z penalty Vosecký, jejich kapitán Folwarczny se nechal vyloučit (64.).

Vyhrocené utkání Kladno - Brandýs n/L 2:1. Velké emoce hostů | Foto: Deník/ Rudolf Muzika