Ne, nečekejte tak vypjatou bitvu, jaké bývaly ještě před časem k vidění mezi Kladnem a Hostouní. Mezi Kladnem a Slaným historicky určitá řevnivost panuje, ale fotbalově nikoliv.

Kluby na sebe nenarážely v žádných soutěžích, dokonce před poměrně krátkou dobou bylo Slaný farmou Kladna a hráče si tak mohlo půjčovat.

Jedním z nich byl třeba Jiří Růžička a dodnes si pamatuje, že pomohl docela citelně. „V Kladně jsme tehdy dostal červenou kartu, tak jsem vypomohl Slaňákům. Vyhráli jsme tenkrát 1:0 a góla jsem dal já,“ vzpomíná si.

Růžička bude vůbec zajímavou postavou zápasu. V táboře protivníka má totiž rodinu. S bratrancem Filipem Hanslem se bude utkávat uprostřed hřiště, budoucího možného švagra Martina Žahoura, s jehož sestrou žije, uvidí asi jen v hledišti. „Kvůli práci už Martin hraje hlavně za béčko,“ vysvětluje Jirka Růžička, který se na utkání těší a jediné, co ho trochu mrzí, že přichází až teď, v teplém počasí by prý přišlo víc lidí. „Tohle bude lepší na jaře, jde ale o to, aby pak ještě bylo o co hrát.“

Více než polovina sestavy SK Slaný prošla v minulosti kladenskou kabinou. Zásadní postavou je Josef Galbavý, který Kladnu svými šikovnými kousky a góly pomohl až do nejvyšší soutěže a hrát ji také. Velkou kladenskou stopu zanechal i další ex-ligista Lukáš Křeček, dále obránci Jaráb, Zelenka, dále Maroušek, Trnka. A také brankář Michal Sedlák.

Ten Deníku přiznal, že na tenhle zápas se těší od chvíle, kdy se dozvěděl, že Slaný postupuje do divize. „Na tom hřišti jsem prožil hodně, zápas pro mě je speciální,“ neskrývá svoje pocity chlapík, který se nakonec oklikou přes Hřebeč vydal do Slaného a dnes je tam doma. Tady si ho váží, tady se stal základním stavebním kamenem mužstva. „To musí posoudit jiní, ale doma tam už jsem, do Slaného jsem se přestěhoval,“ říká s úsměvem.

Z kladenského týmu zná všechny, nejvíc pak vrstevníky jako Marka Tótha, Davida Čížka, Štěpána Hanzlíka, Jiřího Růžičku či brankářského soka Jaroslava Tesaře, jehož uznává.

Na koho si dá největší pozor?

„Číža dal minule hodně branek (čtyři do sítě Loun), ale gól umí dát i Mára Tóth a další kluci. Ale že bychom se připravovali na někoho speciálně, to ne. My musíme hrát hlavně zodpovědně, na velkém kladenském hřišti to o zodpovědnosti bude možná ještě víc než jindy,“ varuje Sedlák.

Právě velikost hřiště může být i podle odborníků jazýčkem na vahách sobotního zápasu. Slánští na něj nejsou tolik zvyklí.

Podobný názor má i Jiří Veselý. Dnes už stoper Libušína zná oba týmy velmi dobře, může srovnávat. V Kladně roky hrál, ve Slaném má také spoustu bývalých spoluhráčů (Nádeníčka, Mareše, Křečka) nebo i svěřenců, protože zároveň trénuje futsalové Kladno. A v něm několik Slaňáků působí (Jaráb, v juniorce i Trnka nebo Hansl). „Kladnu bude vyhovovat velké hřiště začalo mu to tam padat. Srdce i rozum mi říkají, že vyhraje, tipnu si 3:1. Vsadil bych i na střelce, David Čížek má rychlost i fazonu,“ myslí si Veselý.

Michal Sedlák se nehodlá vytahovat, ale samozřejmě má jiný názor než Veselý. „Pokud náš tým zodpovědně bude plnit, co si stanovíme, tak určitě máme šanci uspět. Věřím tomu,“ dodal mrštný gólman, kterého však mají Kladeňáci slušně načteného. „Známe jeho slabiny,“ směje se Jiří Růžička.

Přijdete se podívat v sobotu dopoledne na stadion Františka Kloze podívat i vy?

Jiří Růžička. Foto: Bohumil Kučera