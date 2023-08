Změna na střídačce, změny v kádru. Fotbalové SK Slaný už v divizi odmítá bojovat o záchranu, ale touží čeřit vyšší vody. V létě získalo do týmu jak zkušené bardy, tak nadějné mladíky. Jako první se tým představí v sobotu 5. srpna doma proti Újezdu Praha 4 (17:00).

V divizním derby mezi Kladnem a Slaným se body dělily po remíze 2:2. Jakub Balšánek | Foto: Roman Mareš

Čerstvou posilou je Makedonec Darko Stojanovski zapůjčený z Hostouně. Pokud nebude kličkovat ve vlastním vápně jako si to dovolil v přípravě dresu Hostouně, může být zajímavou posilou, protože s míčem to jako každý Balkánec jednoduše umí lépe než čeští fotbalisté.

Slaný má ale zásadnější posily, ty přišly z Kladna, kde nové vedení starý kádr do jisté míry rozprášilo. Slaňáci neváhali a propuštěné borce Jakuba Balšánka a Davida Javorka rychle oslovilo a získalo.

Vousáč Balšánek umí rozdat míč, zklidnit hru, nezmatkuje. Javorek umí hlavně stopera, ale když je třeba, jde do útoku a dá gól. V Kladně na to trenér Jan Procházka často spoléhal a často úspěšně.

Další posily jsou mladé. Rovněž z Kladna, ale z béčka přišli Lukáš Pospíšil a Ondřej Noll. A třídu už přerostli, ale zda dorostli do divize, to teprve budou muset ukázat. Rozhodně na to mají.

Velvary (Králův Dvůr) pustily Slanému Filipa Novotného a Kladno Vojtěcha Veselého. Nicméně oba jsou to původně odchovanci Slaného, a tak by měli herně vyrůst.

„Vzali jsme zkušené mazáky i mladé dravce, jsme s kádrem spokojeni,“ usmívá se Jiří Veselý, jemuž budou v jeho první trenérské divizní sezoně pomáhat jako asistenti kamarád z Libušína Jan Kopřiva (už byl u mužstva loni) a také domácí Lukáš Křeček, jenž s Veselým kdysi hrával v Kladně.

Trenéři by si tedy měli dokonale sednout, snad se jim to povede implementovat také do týmu.

Slaný už lepší sezonu potřebuje a zaslouží.