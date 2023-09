Fotbalová divizní bitva přinesla výsledek, který se čekal asi nejvíc, remízu 1:1. Přišlo moře lidí, skoro šestnáct stovek, viděli góly, zmařené šance, kontroverzní výroky rozhodčích, napětí. Dobrý fotbalový zážitek, který pokračuje odpoledním zápasem hvězdného Real Top Praha proti Hřebečákům. Vše se celý den koná na podporu malého nemocného Péti.

SK Hřebeč - SK Kladno 1 : 1, Divize B, 30. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

V celém utkání bylo herně lepší Kladno, nicméně s šancemi to bylo fifty fifty. Zásadní postavou byl brankář Kladna Milan Švenger. Po jeho ataku na protihráče Pařízka (který do něj ostře zajel) jen se štěstím dostal pouze žlutou kartu. Pak po jeho zákroku zapískal rozhodčí Nenadál přísný pokutový kop, ale ten Švenger kapitánu Dolejšovi perfektně chytil. Ve druhé půli však nedokázal vytěsnit trestný kop Podaného, který tak trochu lacino vyrovnal.

Důležitá byla ale také 30. minuta hry. To Podaný poslal parádně do tutovky Proseka, ovšem ten mířil kousek vedle. Hned vzápětí udeřilo na druhé straně, když Šnobl nabil Kafkovi do velmi podobné pozice, jakou měl Prosek, ale Kladeňák s ní naložil dokonale – 0:1.

Vyrovnáno mohlo být za chvilku. Švenger neodhadl dlouhý nákop, dostal se do vzdušného souboje s Podaným, pinkl míč do autu, ale rozhodčí viděl, že to bylo s faulem. Hosté se hodně zlobili a asi právem, každopádně kapitán Dolejší vyhořel při exekuci na výtečném Švengerovi.

Hosté ovládali i úvod druhé části, jenže po akci hbitého Eichlera chytil brankář Kabele z metru jasnou šanci Šnobla. „Trefil mě, to byla klika,“ usmál se brankář Hřebče.

Chvíli poté přišlo vyrovnání, při kterém domácí ukázali, že v zahrávání standardek jsou jinde než hosté. Podaného levačka překonala zeď i Švengera, byť se zdálo, že brankář míč vyrazí. „Podle mne to trefil krásně, spíš jsme té standardce mohli zabránit dřív,“ našel chybu jinde kladenský David Eichler.

Remíza 1:1 už vydržela. Zlomit to mohly obě strany, jenže průnik Lukiče skončil těsně mimo kladenskou bránu a v závěru hlavička Kolářského nezaskočila Kabeleho, jenž se natáhl jako to šlo a merunu vytlačil nad břevno.

Hřebeč vsadila v závěru na duo důrazných forvardů Novák – Stuchlý (ve 48 letech debutoval v divizi!), jenže byly z toho jen tři žluté karty. Dvě z nich pro hrajícího kouč Miroslava Nováka, který tak vidět i červenou. Jeho tým se mračil na rozhodčího Nenadála, že červenou nedal také kladenskému Hrubešovi, jenž v 70. minutě už pod žlutým ohrožením zakopl lehce míč.

Zápas ale končil v klidu podáním rukou všech aktérů.

Oba celky však ztratily další body v cestě, kterou si vytyčily, tedy soutěž vyhrát. Naopak Chomutov vyhrává a neustále se jim vzdaluje. Kladenští na jeho hřišti budou muset za týden ukázat, zda to s útokem na postup myslí vážně.

Podle David Eichlera, asi nejaktivnějšího hráče druhé části, Kladno body ztratilo. „Bohužel góly jsme nedali a odvážíme jen bod,“ litoval. Po přestávce se cítil dobře. „Dostali jsme míč na zem a hrálo se hodně přes mou stranu, dostával jsem se do šancí a i nějaké připravil. Škoda, že jsme nic nevyužili,“ mrzelo ho a zmínil i slalom, jímž došel až skoro před branku ale pak špatně přihrál. „Chtěl jsme vystřelit, ale střetly se mi myšlenky. Byla z toho špatná přihrávka,“ sypal si popel na hlavu rychlík, který přišel v létě ze Zbuzan ale v týmu se podle svých slov cítí velmi dobře. „Realizák a vše kolem klubu perfektní, máme krásný stadion, týmu se celkem daří, v Mol Cupu jsme odvedli dobrou práci, a teď je jen na nás, jak si poradíme se zbytkem zápasů a jak se konec sezony vyvrbí.

Brankář Hřebče Petr Kabele mínil, že bod je pro jeho tým dobrým oceněním práce. „Bylo vidět, že Kladno chce postoupit do třetí ligy. My nechtěli prohrát a to se povedlo,“ říkal muž, který pár šancí zlikvidoval. Nejvíc se zapotil možná v závěru při hlavičce Kolářského. „To byla asi jejich největší šance, protože jinak jsme moc dobře bránili a nechali je hrát po vápno,“ komentoval zápas brankář, jehož kdysi neprozřetelně nechtěli v divizním Tatranu Rakovník, tak se do divize vrátil oklikou přes Hřebeč, kam dojíždí. „Jsem tady moc rád, protože je tu výborná parta, fotbal si užíváme. Teď i víc trénujeme, dvakrát týdně víc a jednou na pohodu. Jsem spokojen,“ dodal vynikající produkt dobré rakovnické školy gólmanů.

SK Hřebeč – SK Kladno 1:1 (0:1). Branky: 65. Podaný – 31. Kafka. Rozhodčí: Nenadál. ČK: 90. M. Novák (H). Diváků: 1586.

Hřebeč: Kabele – T. Novák, M. Dolejš, Melichar, Hajný (46. Grobár) – Lukeš (87. Lukeš), Prosek (68. Hromádka), V. Mentberger, Grobár – Pařízek (46. Procházka), Lukič (81. M. Novák).

Kladno: Švenger – Houha, Rendla, Hrubeš, Kolářský – Hampl, Folprecht, Holub, Eichler – Kafka (49. Pospíšil) – Šnobl (69. Pihrt).