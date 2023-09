Skvostný úvod měli fotbalisté Slaného v sobotním divizním duelu s pražským Meteorem. Přemožitele Kladna pokořili dvakrát už v úvodní čtvrthodince a výhru nakonec udrželi. Slánští díky tomu prožívají nejlepší úvod soutěže za poslední roky.

Fotbalová příprava: SK Slaný (v modrém) nečekaně přehrál Sokol Hostouň 2:1. Obránce Ondřej Noll patří nyní už k oporám Slaného, přitom ještě na jaře hrál jen A třídu za Kladno | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček

Byl to skutečně úvod zápasu, co rozhodlo o výsledku. Meteor byl možná namlsaný tím, jak doma spařil kladenského favorita na postup a ve Slaném na to doplatil. Hosté nejdřív nezachytili centr Ceccarelliho na Nádeníčka, který si parádně před brankářem Tomou zpracoval míč a zpětnou narážečkou na hranici pokutového území pobídl Balšánka k zakončení. Ten se trefil přesně, a byť si Toma na míč sáhl, ten skončil v síti - 1:0.

V 15. min. zaváhal při rozehrávce hostující obránce Kostka, míč mu sebral Novotný a utíkal sám na bránu. V šestnáctce pak nevolil střelu, ale přihrál nabíhajícímu Nádeníčkovi, který přesnou, nepříliš prudkou střelou k tyči zvýšil na 2:0. "Do zápasu jsme vstoupili výborně a dali jsme dva krásné góly," chválil svůj tým trenér Slaného Jiří Veselý.

Souhra Mšece se Strašecím dál klape, tým po výhře ve Švermově vede B třídu

Až pak se hosté trochu zvedli, předvedli jeden nebezpečný roh a následně nepřesný trestňák Dvořáka. Brankář Sedlák zasahoval pouze proti ráně Zelenky, tu ovšem nadvakrát zkrotil.

V úvodu druhého poločasu Bíba tvrdě atakoval metr před střídačkou hostů jednoho z hráčů Meteoru a hosté se vehementně dožadovali jeho vyloučení. Rozhodčí Orel však Bíbu ocenil pouze žlutou kartou - a podle domácích - kdyby byl ve Slaném přítomen VAR, dal by mu prý určitě za pravdu.

Každopádně Pražané se zvedali a chvíli je držel na uzdě Sedlák. Hlavně Zelenku, jemuž lapil trestňák a pak i jasnou šanci. Jenže po dalším trestném kopu, tentokrát Sůrově, se nechal zaskočit a Meteor se dočkal snížení.

Válec jménem Tuchlovice přejel také Hradiště. Koncert uzavřela Krausova nádhera

Následně dostal domácí pod tlak a začal získávat navrch. Sedlák však držel a chytil do náruče jak Kostkovu hlavičku, tak obrovskou šanci Dvořáka. To byl zákrok večera!

Při zakončení Sůry měl slánský brankář i trochu štěstí, že šlo kousek vedle. Slánští pak už duel takticky dohráli a naopak měli šanci Dohnanským. Výsledek se však už neměnil.

"Cenná výhra, protože soupeř má opravdu kvalitní tým. Zatlačili nás však až po snížení, které bylo laciné, ale brankář Sedlák nás poté podržel skvělými zákroky. Mužstvo výborně bránilo a bojovalo tak, jak se musí. Věřím, že nás tahle výhra zase posune," dodal Jiří Veselý.

Příští týden hraje Slaný v neděli na hřišti dalšího pražského celku, kterým je béčko Admiry.

SK Slaný – FK Meteor Praha VIII 2:1 (2:0). Branky: 10. Balšánek, 15. Nádeníček – 57. Sůra. Rozhodčí: Orel. Diváků: 230.

Slaný: Sedlák – Bíba, Mihálik, Javorek, Noll – Ceccarelli (88. Stojanovski), Balšánek, Herčík, Veselý (60. Dohnanský) – Novotný, Nádeníček (79. Pospíšil).