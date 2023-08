V týmu je nejdéle, je nejstarší a podle mnohých pořád ještě nejlepší. Kladenský fotbalista Antonín Holub, který si v kariéře vyzkoušel i nejvyšší soutěž, povede v sedmatřiceti letech SK Kladno do sezony plné očekávání. Po velkých změnách se totiž opět mluví nahlas o útoku na postup, nicméně u Holuba také kolují zvěsti, že by už v týmu nemusel působit. Také o tom mluvil v rozhovoru pro Kladenský deník.

Ples SK Kladno v kladenské Sokolovně. Antonín Holub s paní | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Tony, jak se na sezonu těšíte, může vás ve vašem věku ještě něco překvapit?

Těším se, je to zase něco nového, plné očekávání. Změn bylo tentokrát opravdu hodně, vedení, noví trenéři, hráči…

A jak se vám tyhle změny zamlouvají?

Těžká otázka… (přemýšlí) Jsou na to asi dva pohledy, ten kladenský a fotbalový. Z toho kladenského pohledu mi je líto kluků, kteří odešli. Přišli výborní hráči, snad si to sedne.

Po přípravě to ještě není jasné?

Tak to zase není, noví kluci jsou v pohodě, není tam žádný problém. Spíš jde o to, že Kladno má určitou specifiku, i kabina tak doteď fungovala. Jsme srdcaři. Ale věřím, že i s kluky z Prahy tohle bude v pohodě a že budeme táhnout za jeden provaz v kabině a hlavně na hřišti.

Sám máte roky nabídky, láká vás kamarád a trenér Doks Martin Škvára, chtěly by vás Tuchlovice a možná i další kluby. Neuvažoval jste, že to v Kladně po změnách zabalíte a půjdete za klidem nižších soutěží?

(úsměv). Je fakt, že telefonátů a esemesek bylo poslední dobou hodně. Já bych ale přece jen ještě rád hrál v divizi, níž se mi jít nechce, když na to snad ještě mám a fotbal mě baví. Kdyby se povedlo postoupit, do ČFL bych se už asi nehrnul, hlavně kvůli času. I tak se musím někdy přemlouvat, abych po práci, když se doma najím a zahraju si s dětmi, vyrazil na trénink do Kladna. Bojím se, že kdybych šel hrát na vesnici, už bych se nepřemluvil a nikam nešel.

Co vůbec děláte v civilním zaměstnání, unavíte se před tréninky hodně?

Dělám ve skladu oceli a prostranství je velké, takže se docela nachodím a odpoledne bych si často rád odpočinul. Nicméně fotbal mám moc rád, trénink mi nikdy nevadil.

Zpět k fotbalu, jste totiž rozeným playmakerem, ale Kladno si opatřilo ještě jednoho suprového, Zdeňka Folprechta. K tomu připočítejme nadaného Honzu Slabého, takže musíte všichni bojovat o místo. Sedíte si herně a už s vámi trenér Douděra probíral, jaké s vámi má plány?

Se Zdeňkem jsme spolu zatím nehráli. Proti Velvarům jsem ho střídal, pak dvakrát nebyl. Ale trénujeme spolu a je to výborný fotbalista, není důvod, abychom si nesedli. Trenér s námi zatím nic neřešil, možná na posledním předzápasovém tréninku, nevím. Nicméně máte pravdu, že my tři jsme herně docela podobní (úsměv).

Na úvod máte v pátek v podvečer Český Brod, s nímž se mezi nejlepší nepočítá, ale asi budete souhlasit, že má výborné hráče a nikdy nedá kůži lacino.

To souhlasím, není to právě jednoduchý začátek. Ony jsou ale v divizi všechny zápasy těžké, loni jsme se o tom přesvědčili. Navíc se hraje v pátek večer, po práci, na to nejsme zrovna zvyklí. Na druhou stranu jsme na večerní fotbal naučení z tréninků a při zápase se člověk navíc lépe naladí.

Jinak jsou ale největší sokem Neratovice, myslíte si to také? Jejich trenér Pavel Janeček vás vedl při angažmá ve Velvarech, jak na něj vzpomínáte?

Slyšel jsem, že Neratovice také dobře posílily, takže asi budou největším soupeřem. Co se týče pana Janečka, určitě vynikající trenér.

Ale vy musíte udělat co umíte, abyste jeho partu nechali za zády.

Uděláme!