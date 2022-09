Aktivní domácí šli do vedení po půlhodině, kdy Fikejs po kombinaci zakončoval pohodlně do prázdné. Protesty hostů proti neodpískanému faulu sudí Vnuk odmítl.

Pak ale vystrčil růžky nejlepší slánský střelec současnosti Dohnanský. Slovenský šikula nejdříve pěkně vypálil, což ještě Přibyl vyrazil, ale pak si Dohnanský vybojoval trestňák a krásně ho proměnil - 1:1.

Byla to však poslední slánská radost v zápase. Brodu mohl vrátit vedení ještě do pauzy Palečko, tam ještě Sedlák skvěle zasáhl. Po přestávce už ani on na tři přesné rány domácích nestačil.

O to víc hosté litovali pěkné akce Doláka v úvodu druhého dějství, kdy nečekaně snadno prošel až před Přibyla, jenže pak se rozhodl pro přihrávku. Trest přišel v 53. minutě, když Sklenička po sklepnutí překonal Sedláka. Vyrovnat mohl opět Dolák, po centru Sadyka ale Přibyla nenachytal. Navíc v 64.min. se po rohu domácích trefil zblízka Václavík a už to bylo o dvě branky.

Hostouňská paráda, tři body z Varů se jen tak nevozí. Patří i koučově babičce

Zvrat by byl možný jedině, kdyby si domácí poslal centr Sadyka do brány. Míč však proletěl mimo a Brod už zápas pojistil v poslední minutě opět hlavním střelcem Fikejzem.

"Naše vystoupení vyšlo velmi nepřesvědčivě. První poločas by ještě snesl díky parádnímu gólu z trestného kopu a nerozhodnému výsledku příznivé hodnocení, ale po změně stran jsme propadli. Tři laciné branky nám přivodily nelichotivý výsledek. Připočteme-li k našemu výsledku vystoupení B mužstva, které v Podlesí prohrálo 4:0, pak jsme první zářijovou sobotu mnoho radosti našim fanouškům nepřinesli. Navíc za týden jedeme do Loun a ty jsou bodově mnohem výše, než byl náš dnešní soupeř," hodnotil Milan Šúr, vedoucí týmu Slaného.

SK Český Brod – SK Slaný 4:1 (1:1). Branky: 27. a 90. Fikejz, 53. Sklenička, 64. Václavík – 36. Dohnanský. Rozhodčí: Vnuk. Diváků: 150.

Slaný: Sedlák – Bíba, Mihálik, Panocha, Sadyk – Pudil – Exner (67. Herčík), Dolák (67. Danda L.), Houdek, Dohnanský – Nádeníček (81. Rehwald).