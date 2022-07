FK ADMIRA PRAHA B (divize B - postup z přeboru Prahy)

František Jakubec, trenér: Z devatenáctky, z druhé dorostenecké ligy, přišli mladí kluci a poprvé budou hrát mezi chlapy. Hráče tedy máme z vlastních zdrojů, plus kluky, kteří hráli přebor. Máme to nakombinované, hodně mladý tým, co bude získávat zkušenosti.