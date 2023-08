/FOTOGALERIE/ Zatímco venku se fotbalistům Neratovic v úvodu divize B nedaří, doma září. Po hlavním adeptovi na postup Kladnu nedali naději ani Hřebči, a to nováček dosud neztratil ani bod. Už do pauzy bylo rozhodnuto po gólech Šobra a Valenty, po obrátce se trefili ještě Dobiáš s Buriánkem. Skvělou zprávou pro Neratovice je čerstvá posila z Viktorky Plzeň, někdejší střelecký fantom ČFL Petr Pejša.

Neratovice (v černém) zvládly magnet 4. kola divize B a doma přejely Hřebeč 4:0. | Foto: Jan Sláma

Pořád platí, že Jiří Měsíček je nejlepším brankářem soutěže s nejlepší obranou. Jediný, kdo je za čtyři kola překonal, byl Nigérijec v dresu Loun Olajide Ademuwagun.

Přitom už ve druhé minutě mohla Hřebeč vést, jenže obrovskou šanci T. Nováka vykopl Měsíček nohou. „Zázračně! My se chtěli vyhnout standardkám Hřebče a místo toho měli v úvodu hned tři,“ říkal domácí kouč Pavel Janeček.

Hostům scházela v sestavě nejznámější jména, Jablonský šel na své přání až do druhé půle a Podaný nepřicestoval vůbec, je na dovolené. „Ten chyběl moc, aktuálně je v obrovské formě,“ konstatoval Miroslav Novák, trenér Hřebče.

Za surový zákrok tvrdý trest. Záložník Boleslavi Sakala má flastr na osm zápasů

Do vedení šli domácí po brejku a práci obou útočníků. Dobiáš navedl merunu k vápnu, předal Šobrovi a tomu to doma pálí výborně – 1:0. Druhý gól obstaral Patrik Valenta. Posila z Velvar zase ukázala svoje umění, když si povodil ve vápně obránce Melichara a rychle a přesně vypálil z úhlu na zadní tyč. Vypadalo to, že okoukal borce Záhřebu proti Spartě…

Rozhodčí Marek Pilný, který před lety v Příbrami pobavil fotbalový národ svým opileckým tancem v Příbrami při zápase se Slavií, nemusel tentokrát řešit žádnou nepříjemnost a udělil jen tři žluté karty. Obě mužstva byla celkem v pohodě i po obrátce. Hřebeč se snažila, ale dobré rány Lukáše a Lukiče zase výborně pokryl Měsíček.

A góly padaly pořád jen do hřebečské brány. Z brejku se prosadil nejdříve hbitý Dobiáš a pak přišel na hřiště i Petr Pejša, zmíněná velká posila z Plzně, která před časem a vážným zraněním nastřílela v ČFL 22 gólů za Vltavín. Pejša se hned podílel na gólu Buriánka.

Dohra pochybného utkání. Admira chce anulovat zápas a sehrát nový

„Snažíme se tým ještě posílit, do tří týdnů by měl být Petr v topu. Celkově si myslím, že zápas se Hřebčí byl těžký, soupeř má výborné mužstvo a klidně mohl jít do vedení. Nám ale zachytal gólman a proměňovali jsme šance,“ konstatoval spokojený trenér Neratovic Pavel Janeček a přiznal, že důležitost zápasu byla pro domácí obrovská, už totiž ztratili čtyři body. „Abychom nepokazili sezonu hned ze začátku, bylo nutné vyhrát,“ řekl.

Jeho protějšek Miroslav Novák měl podobný názor. „Soupeř má perfektního brankáře a útočníky, to dnes rozhodlo. A také náš ustrašený výkon a první gól. Výsledek je pro nás krutý a asi neodpovídá, nicméně domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal Novák.

Neratovice-Byškovice – Hřebeč 4:0 (2:0). Branky: 22. Šobr, 40. Valenta, 68. Dobiáš, 86. Buriánek. Rozhodčí: Pilný. Diváků: 200.

Neratovice: Měsíček – Kim Jinuk, Chlumecký, Kibal, Nerger, Šimkovský, Stárek (58. Duch), Freisler (63. Freisler), Valenta (46. Buriánek) – Dobiáš (71. Kalabis), Šobr (71. Pejša).

Hřebeč: Kabele – T. Novák, J. Dokejš (46. V. Mentberger), M. Dolejš, Melichar – Lukeš (78. Lejsek), Prosek, Procházka (55. Grobár), Hajný (46. Jablonský) – Pařízek (78. M. Novák), Lukič.