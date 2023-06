„Ale tohle přece není tým na krajský přebor,“ měl při chvále svých barev jasno předseda SK Slaný Zdeněk Hořejší, jemuž úsměv vydržel do chvíle, než Sadykovi hosté zřejmě přeraziĺi nos, a trvalo, než mu na lavičce sedící Jan Kopřiva a Milan Šúr krev zastavili a převlékli dres A pak? Host se vymanili ze standardky, Šnobl přesprintoval celé hřiště a ještě našel sílu na oblouček – 0:1!

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Fotbalová paráda vydržela dělat Kladnu radost jen pár minut. Ceccarelliho dělovku sice brankář Cimrman efektně vyrazil na roh, ale po něm se marně natahoval za hlavičkou střelce Nádeníčka.

Tenhle bývalý sparťan je slánským pokladem. Vynutí si iks faulů, sám rozdá nepočítaně ran, ale udrží míč, a když má šanci, udeří. „Podle mě bylo klíčové, že jsme vyrovnali už do poločasu,“ mínil zásadní, už devatenáctigólový kanonýr Slaného, který zároveň vede pořadí celé divize.

Po pauze si počkal na to, až Kostka trefí z trestňáku tyčku a bleskově se hnal po dorážce na 2:1. Většina z pěkné návštěvy tří stovek diváků se radovala, kotel složený převážně ze slánského dorostu byl pak hlasitější než tradiční parta z Kladna.

Chvíli hrůzy prožili domácí tři minuty před koncem. Nádeníček ztratil míč a následný centr poslal neomylně do sítě střídající David Javorek.

„Teď bychom potřebovali Kroutila,“ bájil nad návratem ztraceného syna, jenž rozhodl derby loni, vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Kroutil nebyl potřeba! Nádeníček nasadil všechno, co mu v těle zůstalo, v souboji přetlačil brankáře Cimrmana a ten odrazil merunu jen k volnému Ceccarelllimu, který hlavou spustil gejzíry emocí.

„Pro takové zápasy člověk fotbal hraje. Šlo nám o všechno, takže jsme makali, snažili se a zaplaťpánbůh to dopadlo, protože Kladno mělo také gólovky, zejména v první půli,“ šťastně hodnotil Bohumil Nádeníček.

Neužíval si jen chvíle štěstí, při gólu na 2:2 totiž právě on ztratil míč a hodně si to vyčítal. „Málem jsem takhle klukům body sebral, naštěstí přišel ten souboj s gólmanem, který jsem vyhrál a Marko to dorazil. Když je u takové koncovky tolik výborných fanoušků, kteří nás podporovali, je pak radost hrát fotbal,“ dodal Nádeníček s tím, že nyní má Slaný záchranu ve svých rukách a nesmí ji pustit.

A Kladno? Během druhé půle se dost zlobilo na rozhodčí, trenér Jan Procházka dostal i žlutou kartu, ale rozhodující chyby udělala obrana. Nádeníčka nebyla s to uhlídat…

„Bohužel nedokážeme udržet vedení nebo aspoň vyrovnaný stav. Dnes jsme opět vždycky po našem gólu hned inkasovali, tohle nás zlobí,“ litoval kladenský David Javorek a dodal: „Místo abychom se po našem gólu zvedli a ještě to zvládli za tři body, tak zase inkasujeme. Během sezony nás tohle netrápilo, ale v posledních zápasech ano. Kvůli tomu jsme ztratili i možnost hrát do posledního kole o lepší umístění,“ dodal smutný David Javorek.

SK Slaný – SK Kladno 3:2 (1:1). Branky: 37. a 54. Nádeníček. 90. Ceccarelli - 34. Šnobl, 87. Javorek. Rozhodčí: Nešněra. Diváků: 310.

Slaný: Sedlák – Bíba, Shkyria, Mihálik, Sadyk – Dohnanský (68. Herčík), Mareš, Kostka (86. Dolák), Ceccarelli – Hrobník (46. P. Danda), Nádeníček.

Kladno: Cimrman – Borák, Rendla, Růžička (72. Kolářský) – Čížek (85. Fedorišin), Procházka, Holub, Slaný, Dostál – Šnobl.