Tradice zůstala zachována, fotbalisté SK Kladno střídají povedené zápasy s nepovedenými. Po výhře nad lídrem tabulky Českou Lípou sice začali v Chomutově nadějně, ale nakonec si tady připsali čtvrtou jarní prohru 1:3.

SK Kladno - FC CHomutov 0:0, Divize B, 8. 10. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Postup do ČFL je pro klub už delší dobu zbožným přáním, ale teď se zdá, že je pryč opravdu definitivně. Protože Česká Lípa zápas s Kosmonosy těsně zvládla a druhý Újezd ve Slaném rovněž. A zase hodně utekly.

V Chomutově sice Kladno vedlo po hezkém brejku taženém Šnoblem, vycizelovaném Dostálem a zakončeném Pihrtem, který však před pauzou musel odstoupit. To už domácí vyrovnali po centru úplně nehlídaným Scheinerem a ve druhé části obrat dokonali. Rozhodli z penalty (která se hostům nezdála), o chvíli později vše jistili na 3:1. Hosté už se dostali k jediné trochu nebezpečné akci, Dostál ji neproměnil.

„Jsem zklamán a ani se mi do většího hodnocení nechce, abych neřekl něco, co mě později bude mrzet. Každopádně se to opakuje, že po skvělém výkonu, jaký jsme předvedli s Českou Lípou, pak zase hrajeme tak jako v Chomutově. Je to prostě nebe a dudy, a i když se před zápasem snažíme tým nabudit, pořád se to nedaří. Zopakovali jsme si to i v přestávce, že to takhle nejde, ani tak se bohužel náš výkon nezměnil,“ litoval trenér Kladna Jan Procházka.

Chomutov – SK Kladno 3:1 (1:1). Branky: 24. Schreiner, 65. Kubík (PK), 71. Nabe - 11. Pihrt. Rozhodčí: Lerch. Diváků: 212.

Kladno: Cimrman – Čížek, Rendla, Růžička – Kafka (46. Borák), Holub, Pihrt (43. Procházka), Slabý (72. Balšánek), Dostál – Šíma, Šnobl (72. Javorek).