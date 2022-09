Domácí celek začal náporem a hned ve 2. minutě vstřelil branku. Po rohovém kopu a odvráceném míči přišel centr na Zíchu a ten nedal brankáři Junkovi, který zaskočil za tradiční oporu Sedláka, naději. Vzápětí mohl zvýšit Sinu, Louny v tu chvíli jely na plný plyn. Ale také hrubě chybovaly, samy vyslaly do úniku Nádeníčka, toho však vychytal Dombrovskij.

Rušný zápas pokračoval šancemi na oblou stranách. Tu největší měl po Exnerově centru slánský Australan Houdek, ale nastřelil Dombrovskije a ten se stával hrdinou zápasu.

Po půlhodině hry však i on kapituloval. To si za obranu naběhl levý bek Sadyk, míč mu přesně přihrál Houdek a Sadykova střela prošla mezi nohama brankáře do sítě - 1:1. Na koni byli hosté. Postupně pálil Houdek, pak Dohnanský, ale už neuspěli a zničehonic udeřili před pauzou domácí, zblízka se nemýlil Kovačík.

Slánští tak museli dotahovat a pokoušeli se o to celou druhou půli. Exner po hezkém uvolnění pálil jen do míst, kde stál Dombrovskij, jenž v poslední desetiminutovce vytáhl i umístěnou střelu Pudila a pak parádně vyrazil pokus střídajícího Lukáše Dandy. Ještě předtím odmítl uklidnění pro Louny bývalý hráč Tatranu Rakovník Hradecký, který pálil mimo bránu.

"Herně to bylo dobré a domácí jsme v průběhu utkání dostávali pod tlak. Vytvořili jsme si velké šance na vstřelení gólu, které jsme však neproměnili a tak body zůstaly doma. Trápí nás velká marodka a tak doufáme, že se ze zápasu odstoupivší Beneš nepřidá k dlouhodobě zraněným," přeje si vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Vysvětlil také, proč po mnoha letech bez jediné absence chyběl v brance Sedlák. Byl nemocen. Těsně před odjezdem do Loun svoji účast museli zrušit Bíba s Vašákem a také Trnka (všichni zdravotní problémy).

Příští týden Slaný přivítá poslední Hvězdu Cheb a povinnost mu velí získat nutně tři body.

FK SEKO Louny – SK Slaný 2:1 (2:1). Branky: 2. Zícha, 44. Kovalčík – 32. Sadyk.

Slaný: Junek – Panocha, Mihálik, Beneš (63. Herčík), Sadyk – Pudil – Exner, Dolák, Houdek, Dohnanský (78. Danda L.) – Nádeníček.