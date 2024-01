/PODÍVEJTE SE/ Trenér Zdeněk Hašek má dobrou zprávu pro odchovance klubu. Do přípravy chce zařadit pět nejlepších dorostenců, aby si osahali mužský fotbal. Opět se také spojí tréninky A a B týmu, jako to bylo na trenéra Jana Procházky. „Společně budeme trénovat vždycky v pondělí a úterý, od středy každý zvlášť. Volným dnem bude jen čtvrtek,“ upřesňuje Zdeněk Hašek.

SK Kladno má rehabilitační jednotku nově vybavenou kvalitními přístroji. | Video: SK Kladno

Klub čekají novinky na poli rehabilitace, kde budou mít hráči péči, o které se jiným divizním klubům může jen zdát. Z Velvar přišel zkušený masér Jaroslav Chotěbor, který doplní už téměř legendu Vladimíra Kose. Na rehabilitační lince mohou fotbalisté využívat pětici lymfodrenáží, jedenáctery vibrační kalhoty, dva masážní polštáře, dále magnetoterapii, bederní magnetoterapii, myostimulátor a tři masážní matrace. Zbývá ještě dokončit ošetřovnu a regenerace bude kompletně fungovat (podívejte se na přiloženém videu).

Hašek, jenž s Chotěborem spolupracoval už ve Velvarech, věří, že hráči nové rehabilitace budou využívat co nejhojněji. „Přístroje, které teď nově mohou využít, jim budou pomáhat, a to zejména jako prevence svalových zranění. Je to i o nějaké osobní zodpovědnosti, každopádně klukům, kteří tomu budou věnovat svůj čas, to skutečně pomůže,“ je přesvědčen Zdeněk Hašek.

Jeho tým zná už i herní plán zimní přípravy. Začne ji 13. ledna na hřišti béčka Viktorie Plzeň (10:00), pak přivítá doma Spartu Kolín (20.1 v 10:00), jede na pražskou Admiru (28.1.v 10:30), hostí béčko FK Teplice (3.2. v 10:30), 9.2. jede do Hořovic (17:30), 17.2. do Velkých Hamrů (14:00) a končí 24. února na hřišti Lokomotivy Vltavín Praha (12:30).