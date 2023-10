Už páté vítězství si v devátém kole divize B připsali fotbalisté SK Slaný, když po bitvě porazili na domácím stadionu Brandýs nad Labem 2:1. Dotáhli se na Kladno a jen o skóre jsou pátí, to je nad plán předsezonních predikcí. Přitom nastoupili bez opor Nádeníčka a Bíby, hostům zase schází potrestaný Folwarczny.

Fotbalisté SK Slaný (v bílém) hrají v divizi stále výborně, Brandýs porazili 2:1. | Foto: Vladislav Lukáš

Po celkem vyrovnaném prvním poločase bez velkých šancí se těsně před odchodem do kabin dopustili domácí obránci fatální chyby, brankář Junek ji hasil vyražením prudké rány, ale dorážku už zvládl Šmejkal a Brandýs vedl. Slánští šli na přestávku naštvaní o to víc, že ve zbylém čase první půle ještě klidně mohli Veselým vyrovnat, ale hosté nebezpečnou situaci ubránili.

Trenér Jiří Veselý se na domácí tým v pauze zlobil a byl hodně slyšet, což zabralo. Přesto se dlouho Slanému nedařilo dostat se do vážnější šance, neboť hosté hráli soustředěně. Skulinku v jejich obraně našel až v 65. minutě Vovk, který vybojoval míč, posunul Balšánkovi, jeho bombu brankář Karmazín vyrazil míč na břevno, od něj mu míč padl na hlavu a poté skončil v síti - 1:1.

Už za čtyři minuty navíc Slaný vedlo. Míč opět získal Vovk, přihrál na střed Herčíkovi, který střelou po zemi překonal Karmazína.

Na derby dorazilo šestnáct stovek fanoušků: Hřebeč - Kladno 1:1

Hosté zápas pochopitelně nezabalili, toužili po vyrovnání, nicméně v dalším průběhu si ani jedno z mužstev nedokázalo vytvořit žádnou vážnější šanci ke skórování, na čemž nic nezměnilo ani tříminutové nastavení.

"Do poločasu byla naše hra rozháraný, nekompaktní, chybělo mi i větší zaujetí. V přestávce tuak přšel větší fén, ale pomohlo to stejně jako některé taktické změny. Hlavně ale kluci ukázali obrovský charakter, protože zápas otočili, i když se nedařilo. Je to zdravý tým," hodnotil zápas trenér Jiří Veselý.

Připomněl, že chyběly opory Nádeníček a Bíba. Navíc po pátečním utkání v Kladně hlásilo sedm hráčů zdravotní potíže, a ta raději zrušil úterní trénink.

Hráči z lavičky ale záskok zvládli velmi dobře a třeba Vovk byl při svém prvním startu hned u obou vstřelených branek, obstál rovněž Pospíšil, který hrál poprvé v základu. Navrátilec Vimr také svou půlhodinku uhrál s grácií.

V příštím kole dojde v popředí tabulky na lámání chleba, neboť se ve třech zápasech střetne prvních šest týmů a to Kladno – Chomutov, Neratovice – Újezd a Slaný – Hřebeč.

SK Slaný – FK Brandýs nad Labem 2:1 (0:1). Branky: 65. Balšánek, 68. Herčík – 43. Šmejkal. Rozhodčí: Havránek. Diváků: 156.

Slaný: Junek – Vovk, Javorek, Mihálik, Noll – Ceccarelli, Balšánek, Herčík (90. Dolák), Veselý (63. Vimr) – Pospíšil – Novotný (80. Dohnanský).