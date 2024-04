Dalo se čekat, že fotbalisté Hřebče překročí při derby v Kladně svůj jarní stín. A stalo se. S domácím favoritem sice prohráli, ale zase to to byla stará dobrá Hřebeč, která se nedá lacino a potí za výsledek krev. Domácí si po výhře 2:0 oddechli, až na čtvrtý pokus poprvé v sezoně vyhráli derby a drží se za vedoucím Chomutovem pořád na dostřel. Oba týmy se nyní utkají ve vzájemném souboji na chomutovském stadionu.

SK Kladno - SK Hřebeč 2:0, Divize B, 26. 4. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

„Vážím si toho, že jsme zápas zlomili bojovností. Rozhodování v pravou chvíli nemáme sice optimální, ale kluci to urvali. Je to vítězství ne kvalitou, ale pohybem a vůlí zápas vyhrát,“ mínil po derby kladenský trenér Zdeněk Hašek.

Hřebečští pochvaly moc nebrali, ani slova o nejlepším jarním výkonu. „Jak se to vezme. Když máte nula bodů, tak asi nejlepší nebyl. Ale konečně jsme v osmém kole ukázali bojovnost a že nedáme zápas zadarmo. Vidět hráče Kladna v křečích, i když vyhráli… Asi jsme se dobře na zápas připravili,“ hlásil hrající trenér Miroslav Novák. Útočník, který při problémech týmu naskočil v základu, ale na pozici stopera.

A klidně mohl dát gól, když v 52. minutě mířil hlavou do tyče a po dalším rohu těsně vedle. „Měl jsem to dvakrát na hlavě, ale když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Hlavně ta první hlavička musí být gól. Zápas by sice byl furt stejný, ale domácí by to měli těžší,“ litoval Novák.

Fotbalovou bitvu Kladno - Hřebeč rozhodl Matěj Šnobl, favorit se nadřel

Nakonec se jako první prosadil domácí Matěj Šnobl. Přitom o tohoto mladého útočníka Hřebeč v zimě moc a moc stála. Kladno si ho ochránilo a teď si mne ruce. Matěj sice nezahrál ve Slaném, ale jinak kope výborně a dává gól za gólem. „V mých očích je to jeden ze tří top hráčů soupeře. Brankář Smrkovský je taky mega podržel – to je dobrý kauf Kladna. Stoper Rendla je také ve fazoně, celkově to má Kladno dobře poskládané. A Matěj? Takový hráč by se hodil do každého týmu a přejeme mu, aby se mu dařilo a dával góly dál,“ sympaticky hlásil mimo hřiště usměvavý, ale na place nesmlouvaný a ostrý hoch Miroslav Novák.

I Zdeněk Hašek Šnobla pochválil. Jeho rychlost, stejně jako Jaroslava Kafky, to byla síla, kterou mohlo Kladno nasadit na rozdíl od Hřebče, ta na lavičce při řadě zranění nemá. Podle kouče si však mohlo udělat Kladno zápas jednodušší, to značí proměňovat šance. V první půli to Pospíšil ani Holub neudělali, místo toho mohl v sólovém úniku trestat Štěpánek. „Aspoň nějakou takovou šanci musíme proměnit, protože pak nám tam propadl balon a rázem měl šanci protivník,“ uznal Zdeněk Hašek.

Kam za fotbalem: bitva v Libušíně, na Dobré s novými trenéry

Se třemi body byl ovšem maximálně spokojen, už proto, že derby zatím Kladnu neseděla. „Tyhle zápasy jako byl ve Slaném nebo teď s Hřebčí hrát zatím neumíme. Nemáme klid na míči, nedaří se nám hra do plných, máme zbytečné ztráty a nepomůžeme si standardními situacemi. Vyhráli jsme nakonec díky tomu, že máme pohyblivé hráče, i když musím smeknout před Hřebčí, jak to fyzicky zvládla, protože tím mě překvapila,“ dodal na závěr Zdeněk Hašek.

Miroslav Novák přiznal, že ve svých původních záměrem hrál na 0:0. A netušil, že se Hřebeč na velkém kladenském hřišti dostane do čtyř velkých šancí. Ani jednu však neproměnila. „Věděli jsme, že čím déle to bude bez gólů, domácí hru otevřou a my můžeme mít šance. Šli jsme sami na bránu, ale nedali jsme stejně jako tři šance ze standardek, které jsme na podzim dávali,“ mrzelo ho.

A tak si Hřebeč na první jarní úspěch musí ještě chvíli počkat, po podzimu měla příliš velké oči. Kladno je zase mělo před začátkem podzimu a teď honí biatlonistu, který začal jezdit trestná kolečka až po třech čtvrtinách sezony.

Využije toho Kladno a vyhraje příští duel v Chomutově? Hlavně aby se na moderním stadionu rozhodlo férovou sportovní cestou.