Tohle je vážně pecka. Fotbalisté Slaného, pro mnohé před sezonou znovu kandidát na boj o záchranu, hraje v divizi B úžasně. Posílený tým v čele se začínajícím trenérem Jiřím Veselým vyhrál i na horké půdě ve Štětí 2:1 a v tabulce byl chvíli dokonce na druhém místě. Góly šťastných vítězů obstarali Nádeníček z penalty a Bíba, ten vstřelil vítězný!

Slaný (v modrém) přežilo doma dvě penalty a nakonec porazilo Ostrov vysoko 4:0. | Foto: Vladislav Lukáš

Štětí prožívá těžké chvíle. Hodně sporným gólem prohrálo v Kladně a teď i doma se Slaným. Navíc přišlo o vůdce týmu (a někdejšího borce Slaného) s trenéra Obrtlíka, jenž se v závěru nechal vyloučit po druhé žluté kartě.

První důležitý moment přišel v 11. minutě, kdy si narazil míč slánský Vovk s Ceccarellim a posledně jmenovaný byl ve vápně faulován. Penaltu bezpečně proměnil Nádeníček a poslal Slaňáky do vedení. Domácí mohli srovnat, ale jednou poslali střelu vede a ránu Pokorného fantasticky kryl Junek.

Místo 1:1 bylo brzy 0:2! To se hostům povedlo vymanit z tlaku a bleskový brejk zakončil dokonale Bíba.

To domácí namíchlo, pokračovali v tlaku a Bechyně zblízka snížil na 1:2.

Po obrátce Slaný zahodilo pár šancí na zvýšení náskoku a tým toho nakonec mohl i litovat. Jako první mohl skórovat do vlastní brány Obrtlík, který odvracet pruský centr Ceccarelliho a míč skončil jen těsně vedle tyče.

Po změně stran ve 47.min. ostrý centr Ceccarelliho odvracel před nabíhajícím Nádeníčkem stoper Obrtlík a míč proletěl jen těsně nad Čížkovou bránou. V 55. mohlo být srovnáno, když Fischera šel úplně sám na Junka, ale ale gólman hostů ukázal parádní formu a parádně podržel svůj tým.

A když už Junek byl překonán, zaskočil za něj na brankové čáře obránce Vovk. V 83.min. zazdil svoji velkou šanci Pospíšil, když se domníval, že mu bude máván ofsajd a obránce jeho ležérní pokus vykopl z brány. Po chvíli byl po druhé žluté kartě vyloučen Obrtlík a domácí tým i v oslabení, navíc hnán hlasitými diváky, toužil po vyrovnání. Nicméně slánská obrana i bez zraněného Nolla tlak ustála a všechny nebezpečné situace řešila výborně. Na výsledku nezměnilo nic ani předlouhé šestiminutové nastavení.

"Kluci od začátku plnili, co jsme jim řekli. Takticky hráli velmi dobře, byli lepší na míči, snažili se využít slabin soupeře, který je výborný dopředu, ale dozadu občas nestíhá přechod. Proto jsme co nejpevněji bránili a po zisku míče co nejrychleji šli nahoru. Rekrutovala z toho penalta a pak i druhý gól Bíby," chválil trenér Slaného Jiří Veselý, ale mrzela ho obdržená branka. "Vlastní nedůsledností jsme domácí vrátili do hry, navíc jsme ve druhé půli zazdili i jasné šance, ale celkově musím tým zase pochválit. Je vidět, už jde za výhrou, že si víc věří, že je v těžkých situacích schopen kombinovat. Už za nimi jezdí ven i jejich diváci a pro celý klub je to odměna za to, jak lidé v něm pracují," dodal Jiří Veselý.

SK Štětí – SK Slaný 1:2 (1:2). Branky: 33. Bechyně - 11. Nádeníček (PK), 23. Bíba. Rozhodčí: Šiška. ČK: 85. Obrtlík. Diváků: 200.

Slaný: Junek – Vovk, Mihálik, Javorek, Noll (34. Veselý) – Balšánek – Ceccarelli (89. Dohnanský), Pospíšil, Novotný (71. Herčík), Bíba – Nádeníček.