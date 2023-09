Sen pokračuje, sen nekončí. A stává se ještě růžovějším, než byl doteď. Fotbalisté Sokola Hostouň vyhráli ve Štěchovicích 2:1 a při zaváhání slávistického béčka jdou do čela České fotbalové ligy, skupiny A.

Sokol Hostouň - Loko Vltavín 2:1 (2:0)., ČFL 27. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Já žasnu a jsem šťastný, že mohu vést tyhle kluky. Tohle je prostě osobní, protože vidím, co v týdnu podstupují, co pro úspěch dělají. Máme i dost sportovního štěstí, ale to k tomu patří a my musíme dělat všechno pro to, abychom si ho udrželi na svojí straně co nejdéle,“ byl nadšený trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Oba rivalové stříleli v nedělil večer góly od samého začátku. Jako první se trefil domácí šutér Jakobovský, který nádhernou bombou otevřel skóre. Ale pak vypálil levačkou zdálky Tomáš Křenek a dal svůj první gól v hostouňském angažmá. A aby toho nebylo málo, vypálil poté z hranice šestnáctky F. Novák a jeho střela i s pomocí nechtěné teče domácích skončila v bráně!

„Povltavská malinko při obraně ustupuje, na to jsme se připravovali celý týden. A vyšlo to, dvě střely ze střední vzdálenosti skončily dvěma góly, Tomáši Křenkovi moc gratuluji za první zásah v dresu Hostouně,“ zářil Dominik Rodinger.

Ve zbytku zápasu už nehrála Hostouň nějak přehnaně skvělý fotbal, dokonce měla párkrát pořádné štěstí a hodně ji podržel brankář Pančev. Na druhou stranu její hráči měli také tutovky, jak zápas pojistit dřív a nemít na konci nervy. Ty tedy nutně musely přijít, ale hosté zlaté tři bodíky uhájili.

„Škoda, že jsme tři jasné šance nedali, pak to fakt byly docela nervy a stres. Ale kluci si teď věří, že kvalita je na jejich straně, uhráli to a teď už zase s obrovskou pokorou budeme vzhlížet k dalšímu zápasu. Máme Přeštice, které přejely vedoucí Slavii a zase to bude obrovsky těžké utkání. Přesto se na něj těším,“ dodal Dominik Rodinger.

Povltavská FA – Hostouň 1:2 (1:2). Branky: 12. Jakobovský – 15. Křenek, 29. F. Novák. Rozhodčí: Flade. Diváků: 220.

Hostouň: Pančev – Novák, Kosík, Charvát, Neruda (59. Klimenda) - Januška (90. O. Fotr), Křenek, Hucek (90. Bízek), Mládek - Fotr A. (68. De Siqueira) – Etemike.