Týden se s týdnem sešel a fotbalové Kladensko se těší na další divizní derby. Opět se bude hrát v pátek, opět do něj nastoupí SK Kladno ale tentokrát se představí na svém stadionu Františka Kloze a soupeřem mu bude Hřebeč. Na podzim přišlo na zápas těchto mužstev tisíc diváků, kolik jich bude v ochozech v pátek od 18 hodin?

VIDEOMOMENTKY // SK Hřebeč - SK Kladno 1 : 1, Divize B, 30. 9. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Hřebečská kabina zachytila zprávy o kladenské nepohodě po remíze ve Slaném, sama si ze svých velmi špatných jarních výsledků hlavu nedělá. „Včera bylo trochu mytí hlav, ale končili jsme smíchem. Proč bych kluky něčím stresoval? Spíš jsme si na videu prohlédli, kde děláme při bránění největší chyby, které nás zatím hodně srážejí,“ říká hrající kouč Miroslav Novák.

Sám na stadionu SK Kladno ještě nikdy nekopal, ale jiní ano.

Třeba hlavní hvězda Hřebče Jakub Podaný tady hrávala dorosteneckou ligu, ale mnohem víc tu mají „odslouženo“ brankář Martin Vokoun (slib prý nemá, ale měl by chytat) a univerzál Štěpán Hanzlík. Ten se dal dohromady po dlouhém zranění. „Štěpána jsem trénoval v Litoměřicích, takže ho dobře znám. Byl dlouho mimo, ale když mu dáte ve vápně prostor, je velmi nebezpečný a umí dát gól,“ dobře ví trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Na derby dorazilo šestnáct stovek fanoušků: Hřebeč - Kladno 1:1

Ten přiznal, že v klubu převládlo po ztrátě bodů ve Slaném zklamání, a jak se dozvěděli i ve Hřebči, vše umocnil odjezd dvou mladých borců Kolářského a Šnobla na krátkou dovolenou.

Hašek však tvrdí, že tímhle ho protivník nerozhodí. „Jo, jeden kluk je zamilovaný, odjel s holkou na tři dny do Barcelony, druhý do Itálie. Forma sdělení mi trochu vadila, ale jinak to beru, byl volný víkend i pondělí. Hlavně jsme trénovali naprosto normálně. Remízu ve Slaném jsme si vyhodnotili tak, že po šesti výhrách jsme podali horší výkon, ten se mi nelíbil. Ale musíme také uznat kvalitu pohyblivého protivníka. Jedeme v nějakém dlouhodobém plánu, koukáme se do budoucna a toho se chceme držet,“ míní Hašek.

Podle něj má Hřebeč svou kvalitu i problémy. Na podzim hrála lépe, to doma obrala Kladno o body remízou 1:1, když na gól Kafky odpověděl trestňákem Podaný. Na jaře se jí nevede, získala jen dva body. „Nestudovali jsme je speciálně, ale určitě jsme se na ně nevykašlali. Mají nějaké zraněné, nejlepší hráč Myška dostal flastr. Nicméně řešíme spíš sebe a věřím, že hlavně doma jsme silní,“ dodal Hašek.

Rozhodne to Hanzlík. V 92. minutě!

Miroslav Novák deklaroval dobrou náladu v hřebečské kabině jednoznačným plánem. „Udržet konečně vzadu nulu a v 92. minutě to Štěpán Hanzlík rozhodne! Je připravený, natěšený, namotivovaný a v dobré náladě,“ věří kouč borci, který zná na SK každý drn, ale herní kondici sbíral zatím spíš jen za béčko ve III. třídě.

Podle Nováka je Kladno ideálním soupeřem pro jeho tým. „Jsou silní a nám se nedaří, takže se čeká jejich jasná výhra. Můžeme jen získat a výhrou bychom šli do úplně jiného sebevědomí pro celý zbytek sezony,“ tvrdí.

Zdeněk Hašek mu oponuje, že pokud se chce Hřebeč chytit na Kladně, tak domácí udělají vše pro to, aby se po zápase chytili její borci za nosy a hlavy.

Trochu špičkování před důležitým zápasem je dobrou pozvánkou pro fanoušky, navíc se konečně má oteplit. Na stadionu se čeká pěkný fotbal s dobrými rozhodčími, protože situace z minulého kola, kdy derby ve Slaném obsadila komise rozhodčích Čechy arbitrem z OFS Chomutov, se po urgenci opakovat nebude.

Fotbalisté i atleti v rytmu motta Kladno hází!

Zápas bude mít slavnostní úvod v rytmu známého kladenského motta: Kladno hází! Je to sice původně fotbalová hláška fanynky Maternové, která kdysi před víc než sto lety viděla otočený aut a zvolala do ticha slavnou hlášku: Kladno hází!

Ale motto se dokonale hodí i kladenským atletům a ti ho převzali do názvu svého parádního mítinku světových parametrů. Ten pořádají od roku 2015 a i letos pozvali na 22. května do Kladna elitní atlety z celé planety.

Před zápasem Kladno – Hřebeč společně fotbalisté i atleti památný výrok uctí, když na plochu nastoupí oba šéfové klubů Petr Brabec a Jiří Klesnil, aktivní sportovce zastoupí za SK nadějný dorostenec Jindra Fajka a za atlety mistr republiky v chůzi Vít Hlaváč.