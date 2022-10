Jenže radost mu nevydržela ani do poločasu, zdravě naštvaní Kladeňáci totiž dali ne jeden, ale hned dva góly. Nejprve po tlaku vypálil svou slabší pravačkou Šíma a Holub míč dokonale tečoval za záda zkušeného Tomy. Vzápětí Borák odcentroval dokonale na zadní tyč a Javorek přesnou hlavou otočil na 2:1. „Bylo strašně důležité, že to kluci tak rychle otočili, zásadní,“ měl jasno brankář Adam Cimrman, který dostal šanci poprvé v sezoně. „Plánovali jsme to už minulý týden, ale v béčku onemocněl kolega, tak jsme to museli posunout. Jsem šťastný, že to přišlo a že jsme i týmu pomohl k výhře,“ radoval se mladičký gólman.

Obrovskou šanci na pojištění náskoku měl ve druhém poločase A. Holub, jeho hlavička po centru Balšánka však skončila těsně mimo. Mrzet to skvěle hrajícího lídra kladenské sestavy nemuselo. Po chvíli jedním ze svých parádních pasů oslovil Javorka a ten nabídl Procházkovi gól jako na zlatém podnose.

Meteor třetí inkasovaná branka probrala, zatlačil, ale tutová hlavička V. Holuba skončila na obličeji Cimrmana. „Ukázalo se, jak důležité je se posouvat a být pak na správném místě,“ usmíval se Cimrman a přiznal, že to jeho nejlepší zákrok. „Kdyby totiž dali na 3:2, ještě by to bylo nepříjemné.“

Střídající V. Holub byl vůbec aktivní, v další možnosti minul těsně šibenici. To už ale bylo od hostů všechno, zbytek zápasu odehrála kladenská sestava velmi dobře a Borák dokonce mohl skórovat, proti byla tyčka.

„Byl to těžký zápas na těžkém terénu, malé domů nebylo lehké kopat bez chyby. O to cennější je naše výhra, dodal spokojený Adam Cimrman.

SK Kladno – Meteor Praha 3:1 (2:1). Branky: 43. A. Holub, 45. Javorek, 68. Procházka. Rozhodčí: Mičan. Diváků: 150.

Kladno: Cimrman – Borák, Pechr, Kolářský, Růžička – Šíma (66. Dostál), Holub, Balšánek, Pihrt (78. Blažek) – Procházka (78. Šnobl) – Javorek (83. Kafka).