/FOTO, VIDEO/ Že bude mít fotbalové Kladno v novém divizním ročníku kvalitu, o tom se moc nepochybovalo. Ae způsob, jaký zvládlo vstupní duel se silným Českým Brodem, uchvátil. Už po dvaceti minutách vedli domácí 4:0 a vynikající návštěva pěti stovek diváků se parádně bavila. Konečný výsledek 7:0 řídil hlavně talentovaný kladenský útočník Matěj Šnobl, autor neuvěřitelných pěti branek.

SK Kladno - Český Brod na úvod sezony divize - už po poločase 5:0. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Zaplněná hlavní tribuna, i ta vedlejší. Konečně byla po letech na Kladně na fotbale důstojná návštěva. Zčásti díky pátečnímu večernímu termínu, zčásti kvůli velkým letním změnám, kdy tým posílilo sedm nových hráčů z vyšších soutěží.

Nehráli sice všichni, ale ti co ano, byli cítit hodně.

Možná by duel vypadal jinak, kdyby dopředu slušně hrající Český Brod dal svou první šanci. Jenže Pettík míč vyrazil a následně už domácí vedli. Folprecht ukázal, proč jeho pasy za obranu žrala i I. liga, osamoceného Hampla musel gólman Fülöp zastavit faulem a Šnobl z penalty otevřel svůj i týmový fantastický účet. Když po chvíli Eichler propálil houslemi Fülöpa, tak si trenér Martin Frýdek, někdejší vicemistr Evropy, jen povzdechl, že: „My hrajeme a oni dávají góly!“

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Tak to bylo až do konce poločasu. Kladenští přecházeli obranu hostů úplně snadno, Hamplovi ulevil při jeho první brance v kladenském dresu chybující brankář a pak předvedli domácí slušnou ostřelovanou – po dvou břevnech dorazil míč do kasy zase Šnobl.

Hosté sice také hrozili, také dali břevno, ve druhé části zase tyčku, ale nebylo jim přáno, protože také Pettík převedl pár skvělých zákroků.

Senzační přestup last minute, čtyřicetiletý Petr se vrací z Lán do Králova Dvora

Kladenští už ve druhé části ubrali, přesto ještě dvě branky dali. Kdo jiný než Šnobl. Měl tak skvělý den, že dal gól i zády. A pak se dokonale otočil a levačkou uzavřel účet. „Pět gólů je něco šíleného, tolik jsme jich v kariéře nikdy nedal. Je to super pocit, ale hlavně se vyhrálo,“ nezapomněl Šnobl na to, že hlavní je tým a ten mu góly dobře připravoval. „Máme výbornou partu, rozjelo se to tady moc hezky. S klukama co přišli jsme si perfektně sedli. Teď ale hlavně nepolevovat,“ varuje střelec před kladenským syndromem minulé sezony, kdy umělo soka deklasovat, ale vzápětí venku vybouchlo.

Sám načerpal sebevědomí, které mu v minulých letech občas scházelo, vždyť ještě loni nastupoval na podzim spíš za béčko. „Míval jsem s tím problémy, ale kluci mi pomohli a čím jsem starší, je to lepší,“ dodal hrdina pátečního podvečera Matěj Šnobl.

Trenér hostů Martin Frýdek byl pochopitelně v jiné náladě, tohle si nepředstavoval ani ve zlém snu. „Začali jsme slušně, ale platí, že jsme hráli a oni dávali góly. Pak jsme se zlomili a hořela celá obrana včetně gólmana, snad až na Lukáše Pluchu. Přitom jsme věděli, co Kladno hraje, rychlá křídla sbíhají doprostřed. Přesto jsme je neudrželi a dostali góly jako přes kopírák. Nepochopil jsem to,“ hněval se někdejší skvělý fotbalista.

Do druhé části motivoval svůj tým tím, že musí hrát jakoby nový zápas a neprohrát ho. „Jenže dostaneme gól hrbem… Je to zklamání, ale domácí vyhráli zaslouženě, byť okénka vzadu měli rovněž,“ dodal Martin Frýdek.

SK Kladno – Český Brod 7:0 (5:0). Branky: 3., 24., 37. a 78. a 85. Šnobl (první z PK), 12. Eichler, 20. Hampl. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 535.

Kladno: Pettík – Houha (75. Barciaga), Rendla, Hrubeš (75. Kolářský), Borák – Hampl, Holub (64. Blažek), Folprecht (64. Slabý), Eichler – Kafka (72. Pihrt) – Šnobl.

Český Brod: Fülöp – Štětina (78. Částka), Carda (70. Skořepa), Lohoyda, Kadlec, Fikejz (46. Novák), Sklenička (46. Šimek), Václavík, Kejha, Moravec (78. Blecha), Plucha.

SK Kladno - Český Brod na úvod sezony divize - už po poločase 5:0.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika