Je to trochu překvapení. Lukáš Pihrt přišel před rokem do Kladna jako velká posila z třetiligových Velvar. Odchovanec SK vyrůstal v akademii Viktorie Plzeň a patřil tam k nejlepším. Jenže trpí na zranění a ta ho připravila o hostování v tehdy druholigových Pardubicích, později mu komplikovala také velvarské angažmá. Proto nakonec odešel do Kladna a také zde se po roce loučí. Zatím na hostování.

„Chtěl jsem mít větší herní vytížení a druhým důvodem je můj soukromý život a zaměstnání. Ty mají v tuhle chvíli prioritu,“ říká.

Zároveň vylučuje, že za odchodem stojí trenér Zdeněk Hašek. Po jeho příchodu do Velvary odešel Pihrt do Kladna, a když se kouč přesunul do SK, Pihrt je na odchodu znovu. „Tyhle fámy bych rád vyvrátil, je to úplně jinak. Z Velvar jsem chtěl odejít už předtím, než trenér nastoupil. A v Kladně jsem sice udělal v přípravě maximum, abych se prosadil, ale zase to nebylo o trenérovi. Sedli jsme si, on mi na rovinu řekl co chce on, já jemu co chci já,“ hlásí Pihrt bez známky jakékoliv zášti.

Procházka se vrací do Kladna, důvodem jsou jeho žáci a trenér Hašek

Získaly ho nakonec Tuchlovice, které mají aktuálně velkou marodku, k tomu disciplinární tresty, a tak se jim nový šikovný záložník bude do derby na Doksech moc hodit.

Jak se jim to povedlo, když na Doksech trénuje Pihrtův strýc Martin Škvára a hraje tam jeho bratranec Jakub Škvára?

„Nějaké kontakty proběhly i z Doks, ale spíš rozhodl aktuální dobrý vztah Kladna a Tuchlovic, výborné jednání pana Bešty (šéf Tuchlovic) i to, že do mého nového týmu přešli moji nedávní spoluhráči Zdeněk Folprecht nebo Jirka Růžička. Na prvním tréninku jsem znal pomalu půlku mančaftu, to je pro mě ideální,“ těší Pihrta.

Změny v kádru SK Kladno. Ze Hřebče se vrací Procházka, ex-plzeňák do Tuchlovic

Ještě jeden argument byl hodně protuchlovický: před lety tady kopal Pihrtův táta Ivo, a skvěle, dodnes na něj mají fanoušci hezké vzpomínky. Tuchlovice tehdy zahajovaly svou úspěšnou cestu z okresu do krajských soutěží. „Že tady hrál táta mě také dost ovlivnilo. A věřím, že na jeho stopu tady navážu pozitivně. Snad se nám ta půlsezona povede a pak se uvidí, rád se vrátím do přípravy Kladna,“ dodal Lukáš Pihrt.

Lukáš Pihrt ještě v dresu SK Kladno, nyní jde hostovat do Tuchlovic.Zdroj: David Klier/SK Kladno