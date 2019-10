Hostující tým, dnes už daleko nejlepší na celém Mostecku, měl dokonalý úvod. Ve 4. minutě se k dorážce výborné standardky dostal Lácha a v 15. minutě udeřili podruhé. To domácí P. Růžička zahájil domácí pálení šancí a z perfektního brejku si Kopta vychutnal stopera Hanzlíka a zavěsil podruhé. „Skvělý úvod, jenže paradoxně nám ublížil, přestali jsme běhat, báli se o výsledek, neudrželi míč a pustili Kladno do velkého tlaku,“ mínil hostující trenér, někdejší velká ligová osobnost Petr Johana.

Kladenští bez stálic obrany Kaliny a Javorka měli do přestávky skutečně několik velmi dobrých šancí, když výborně využívali formy křídelních borců Pospíšila a Čížka. Jenže střelci zklamali, a když už Holub mířil pod břevno, skvělý brankář Pettík – ještě nedávno opora Hostouně – míč vytěsnil nad.

I po pauze bylo dlouho lepší Kladno, když však Pettík neskutečně vyčapal i tisíciprocentní šanci Procházky a Tóthovu tutovku, dostali se do hry i hosté a do otevřené obrany mohli náskok několikrát pojistit. Největší možnost ale Kopta poslal do tyče, a tak zůstal na ukazateli stav z 15. minuty.

„Je to hodně cenné vítězství se štěstím. Domácí měli pět šest vyložených šancí, které naštěstí pro nás neproměnili. I takové zápasy jsou, někdy prostě ten jasně lepší nevyhraje,“ nekličkoval Petr Johana.

To Jan Pejša byl moc zklamán, doma jeho tým padl už potřetí v sezoně. Přitom je kvalitní. „Návrat k tomu, co už tady bylo. Darovali jsme nedůrazem soupeři dva góly a sami jsme z mnoha šancí neskórovali. A fotbal se hraje na góly, ne na hru, která nebyla špatná. V některých fázích jsme prostě jaloví. Za týden se nikdo nebude ptát, jak hrálo Kladno a jak Souš. Platit bude jen výsledek a ten je lepší pro hosty,“ řekl Pejša.

SK Kladno – Baník Souš 0:2 (0:2). Branky: 4. Lácha, 15. Kopta. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 200.

Kladno: Vokoun – Stříška, Hanzlík, Nosek – J. Růžička – Čížek, Procházka (80. Bagou), Holub, Pospíšil (69. Dejčmar) – Tóth, P. Růžička (88. Švambera).