Zkušený Jakub Balšánek se po zranění vrátil do sestavy fotbalistů Slaného a vítěznou brankou v 87. minutě nejen korunoval svůj perfektní výkon, ale hlavně skolil už téměř jistého vítěze divize B Chomutov. Slánský tým podal v zápase nejlepší jarní výkon a vyhrál zaslouženě, téměř celý zápas byl lepším mužstvem.

Jakub Balšánek hrál po zranění výborně a Chomutov srazil vítězným gólem. | Foto: Roman Mareš

Hezkou akci v úvodu nedotáhl domácí Ceccarelli a pak převzal aktivitu Chomutov. Favorit měl i šance, a jednu z nich využil nejlepší střelec týmu Doleček po bleskovém brejku - 0:1. Hosté pak předváděli divákům profesorský fotbal a uvolnění šikovného Dolečka mezi dvěma hráči sklidilo potlesk z tribuny.

Jenže další šance hostů už nepřicházely a slánští hráči se začali oklepávat. Ve 32. minutě po rohu nastřelil Javorek hlavou břevno a to už začali být domácí lepší.

Také do druhého dějství vstoupili aktivně a 63. min. mohli vyrovnat. Javorek přesným centrem oslovil Pospíšila, jenže ten zblízka poslal míč hlavou vedle brány! Vše chtěl napravit perfektním vysunutím Nádeníčka, jenže toho o míč obral vracející se obránce.

Vyrovnání se Slánští dočkali v 76. minutě. Povedený centr Ceccarelliho hlavou poslal za záda Švejdy do sítě Novotný.

Ani po vyrovnání domácí nepřestávali být aktivní a jejich útočné snažení musel z lavičky až krotit trenér Veselý. V 87. minutě skvělou práci v levém rohu hřiště odvedla trojice Veselý, Novotný a Balšánek. Posledně jmenovaný pak získal míč po zaváhání obránce a šel z těžkého úhlu na Švejdu. Jeho chytrá střela pak skončila v síti těsně za zadní tyčí bezmocného Švejdy - paradoxně úplně stejně rozhodl Chomutov před týdnem proti Kladnu…

"Jsem spokojený nejen s cennou výhrou, ale i za to, jakým způsobem hry jsme k ní došli. Po deset patnácti minutách v režii Chomutova jsme ve zbytku duelu byli lepší my. Kluci se přesvědčili, že když dobře trénují, nemusí se bát nikoho, dokonce bych řekl, že soupeře přeběhali. Nebyla to náhoda a tým ukázal velký charakter i tím, že proti lídrovi tabulky dokázal otočit výsledek," hodnotil zápas trenér Jiří Veselý.

Slánskému týmu určitě pomohl návrat Balšánka do sestavy, chválil ho trenér Jiří Veselý, ale i vedoucí týmu Milan Šúr. "Sebevědomý Chomutov jsme tak trošku přibrzdili v jeho snažení o postup do ČFL. Zbývajících pět kol hrají Chomutovští s týmy ze spodní části tabulky, a tak je velmi pravděpodobné, že prvenství v divizi si vzít nenechají. My se konečně přehoupli přes čtyřicetibodovou hranici, a tak se do kabiny vrátila dobrá nálada. Škoda, že na páteční zápas s vedoucím celkem tabulky zavítalo na náš stadion málo diváků," mrzelo vedoucího týmu Milana Šúra.

SK Slaný – FC Chomutov 2:1 (0:1). Branky: 76. Novotný, 87. Balšánek – 10. Doleček. Rozhodčí: Šťastný. Diváků: 220.

Slaný: Sedlák – Vovk, Mihálik, Javorek, Lehner (53. Říčka) – Balšánek – Pospíšil, Novotný – Ceccarelli, Nádeníček (73. Herčík), Veselý (90+1 Toure).