Šestkrát v řadě vyřídili fotbalisté pražského Újezdu týmy z okresu Kladno. Nepřišly si na ně dvakrát Kladno, třikrát Slaný, před čtrnácti dny ani Hřebeč, teprve Velvary v týdnu uspěly v poháru. Zmíněná Hřebeč ale svou pohárovou porážku také pomstila, když na půdě svého soka vyhrála výborným závěrem 3:1 a po dvou kolech divize B má jako nováček plný počet bodů.

SK Hřebeč - SK Újezd Praha 4 3 : 4 / MOL CUP 29. 7. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Ale musím říci, že hrát v létě na malé umělce je faul na fotbal,“ kritizoval hrací plochu Pražanů hrající kouč Hřebče Miroslav Novák a dodal, že kromě soubojů, dlouhých autů a standardek se na Újezdu nic jiného hrát nedá.

Jeho tým nastoupil v lepší sestavě než v poháru a aktivní byl už na začátku, jenže svoje standardky nevyužil, což se naopak povedlo před půlí domácím. Odražený míč poslal Valeš nekompromisně do kasy a Újezd vedl.

Domácí mohli po obrátce vedení pojistit, měli pár opravdu velkých šancí. Jednou obránci Hřebče vykopávali míč z brankové čáry, tam se zápas asi lámal.

Skvělé Neratovice našly slabá místa Kladna a byl z toho těžký knock-out

Hřebči pomohlo, že Pražanům jakoby začaly docházet síly ztracené ve středečním poháru. V 68. minutě posila ze Zbuzan T. Novák vyrovnal hlavou a pak šest minut před koncem dorážkou stejný borec slavil vedení Hřebče.

V hektickém závěru sahali domácí po vyrovnání, jenže po závaru trefili jen tyč a z protiakce jejich gólman uspěchal rozehrávku, míč zachytil Pařízek a pojistil vedení na 1:3.

Kam na fotbal: začíná kraj, bývalé hvězdy v čele s Kadlecem míří do Doks

„Pářa dal svůj první gól v životě nohou,“ smál se Miroslav Novák, ale tým za výkon pochválil. „Jak říkám, fotbal se tam moc hrát nedal, my se o to pokoušeli asi o něco víc. Pomohly nám chyby domácího gólmana a podali jsme týmový, bojový výkon,“ dodal kouč, který sliboval, že po svém příchodu na hřiště v 77. minutě rozhodne. „Nakonec to zvládl druhý Novák, ale to vůbec nevadí,“ smál se kanonýr.

Újezd Praha 4 – Hřebeč 1:3 (1:0). Branky: 40. Valeš - 68. a 82. T. Novák, 91. Pařízek. Rozhodčí: Pánek. Diváků: 115.

Hřebeč: Kabele – T. Novák, J. Dolejš, M. Dolejš, Grobár (60. Procházka) – Lukeš (83. Hromádka), Prosek, V. Mentberger (46. Hajný), Jablonský (77. M. Novák), Kabele – Pařízek.