Černý pasažér Ťopka v podání Vlasty Buriana se ve slavné veselohře Přednosta stanice dokázal ze svých potíží na Transverzální dráze vylhat svou ukecaností. Na severozápadní dráze shořely v tomto týdnu třikrát i fotbalisté SK Slaný a k záchraně divize B budou potřebovat mnohem víc než Král českých komiků svého "černého" místa v kupé. Určitě víc než usmolený bodík doma s Louny a vysoké prohry v Chomutově a zejména v Chebu 0:3.

Fotbalová příprava: Slaný (v bílém) - Velvary 0:4. | Foto: Roman Mareš

Bitva dvou ohrožených mužstev na západní frontě přinesla klid. Hlavně v první půli, kdy hosté lehce zahrozili jen Bíbou, zato domácí Netrval byl přesnější a po sérii hlaviček pohotově překonal Sedláka.

Kdysi slavný prvoligový Cheb, který ve své době stejně jako Slaný sázel ve fotbale na vojáky základní služby, mohl i zvýšit, ale standardku Plíhala Sedlák ucouval a míč ze vzduchu chytil.

Také druhá polovina utkání pro Slaňáky nezačala dobře, neboť hned v 46. minutě se znovu prosadil Netrval, když těsně před obráncem stihl vyslat bodlem míč na Sedláka takovým způsobem, že brankář neměl šanci na zákrok - 2:0.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Pohlednou fotbalovou akci předvedli hosté až v 57.min., kdy zakombinovali Dolák a Hrobník, pak centroval Ceccarelli, ale Houdek ve skluzu nedokázal zblízka Máchu překonat. Pak sahal po snížení Kostka, jenže pas od Beneše poslal do břevna, později hlavičku těsně vedle, a když už bránu trefil, tak doprostřed, kde stál Mácha. To už však domácí po zmatku ve slánské obraně dali třetí gól, a tak si mohli dovolit v závěru jen v klidu a pozorně hlídat záda. To se jim také povedlo.

Oslabená Dobříš neměla ve Hřebči šanci, domácí se udrželi v čele přeboru

"Z téměř 150 kilometrů vzdáleného Chebu se vracíme bez bodu a opět, stejně jako ve středu z dohrávky z Chomutova, s tříbrankovým přídělem. V útoku nemohl z pracovních důvodů nastoupit Nádeníček a chyběli rovněž Baláž s Panochou. Z Chomutova nakopnutý kotník se nepodařilo dát do pořádku Sadykovi. Zůstáváme tak i nadále v pásmu sestupu a z mužstev sestupem ohrožených se také Cheb přiřadil k Libiši a k Meteoru, tedy k mužstvům, se kterými máme horší vzájemnou bilanci," konstatoval smutně vedoucí slánského týmu Mila Šúr.

Jeho tým příští sobotu hraje doma se Štětím a výkop je v 17:00 hodin. Pokud se Slaný chce zachránit, musí už uspět.

Hvězda Cheb – SK Slaný 3:0 (1:0). Branky: 16. a 46. Netrval, 63. Komberec.

Slaný: Sedlák – Shkyria (55. Hrobník), Beneš (66. Danda P.), Mihálik, Bíba – Ceccarelli (90. Danda L.), Mareš, Dolák (90.Herčík), Bíba – Houdek (66.Dohnanský), Kostka.