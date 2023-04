S Březovou to fotbalisté Kladna jednoduše neumí, jej styl jim vůbec nesedí. V minulosti končily zápasy remízou, letos ale Západočeši uhráli na favoritovi všech šest bodů. Na Velký pátek jim k triumfu stačila penalta proměněná v první půli Danem Martincem., v závěru pečetil triumf Pavel Veselý.

Start divize B: Kladno - Březová 3:1, pálí domácí Šnobl | Foto: Deník / Rudolf Muzika

První poločas se domácím nepovedl a zaplatili za to. Pár šancí vepředu sice měli, ale Šnoblovi ani Šímovi se střely nepovedly, Čížkovi dokonce za zakončení na zadní tyči dal rozhodčí Lafek kartu. Na sudího se domácí vůbec hněvali. Ve 30. minutě totiž odpískal penaltu za zákrok brankáře Cimrmana na Veselého a D. Martinec nezaváhal. To ještě domácí neprotestovali, ale na druhé straně žádali marně pokutový kop za údajnou ruku ležícího obránce – to už byl oheň na střeše.

Na druhou stranu se dopustili tolika chyb na soupeřově polovině, že mohli být rádi, jak špatně Březová vyřešila několik přečíslení 5 na 3 nebo 4 na 2.

Po obrátce už to byl nějakou dobu jiný zápas. Velký kladenský šéf Holub rozehrál skvělou partii, tlačil svými akcemi tým do tlaku a po akci Šímy a Šnobla mohl vyrovnat Pihrt, jenž T. Martince ze strany neprostřelil.

Pak už hosté hru zase srovnali a zkušeně výhru uhlídali. V závěru sice Kursa v tutovce neuspěl, ale pak našel Veselého a ten pohodlně jistil import Březové. Kladenští prohráli na jaře už podruhé, postupový sen se zdá být fuč.

Trenér Kladna Jan Procházka uznal pro klubový web, že Březová vyhrála zaslouženě. "Byli většinou rychleji u balonu, my jsme zápas prostě nezvládli," hlesl a nevymlouval se ani na to, že Kladno mělo minulý týden volno. K náporu jeho týmu po změně stran poznamenal: "Nedokázali jsme z něj nic vytěžit: centry, střely, žádnou situaci, ze které bychom vstřelili gól. To mě mrzí," dodal zklamaný kouč SK Kladno.

SK Kladno – Olympie Březová 0:2 (0:1). Branky: 31. D. Martinec (PK), 90. Veselý. Rozhodčí: Lafek. Diváků: 200.

Kladno: Cimrman – Růžička (67. Kafka), Rendla, Kolářský – Balšánek - Čížek, Holub, Procházka (67. Dostál), Pihrt – Šíma (67. Javorek), Šnobl.