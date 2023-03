Do 25. minuty divizního duelu na Meteoru to vypadalo, že fotbalisté Slaného dopadnou jako Vilémov v Kladně a odvezou si ke sv. Gotthardovi dvoucifernou porážku. Pak se příděl domácího celku zastavil, přesto Meteor vyhrál 6:1 a v boji o záchranu si hodně pomohl. Naopak Slaný je na tom stále bídněji, už je předposlední.

S novým trenérem, zajímavými posilami a chutí vstupovali Slánští do jara, ale zatím se jim vůbec nevede. Mrzí hlavně zbytečná ztráta s Libiší, ta se možná promítla i na Meteoru, kde hosté od začátku nestíhali. V podstatě inkasovali v v úvodní půlhodině sedmkrát, jenže první branka Meteoru ještě neplatila kvůli ofsajdu. A druhou tutovku nepochopitelně zazdil Zoubek. Nakonec se tomu mohl zasmát, jeho tým po chvíli už jeho zásluhou vedl, když využil nedorozumění mezi gólmanem Junkem a zkušeným Vašákem.

Pak už se to do slánské kasy sypalo jako kroupy v letním přívaláku. Pražané unikali po křídlech jak se jim zlíbilo a jejich přesné centry poslali do brány neobsazení borci. A když už na druhé straně pálil výborně Hrobník, zasáhl pěkně zkušený gólman Toma.

To jeho protipól Junek pořádal nerad výlov slánského rybníka, nejpěknější rybku pak ulovil Krůta úžasně kopnutým trestňákem.

Slaný bylo na ručník, pět branek za 25 minut, to nepobere žádný fotbalista. Naštěstí se pak gólostroj borců z hlavního města zastavil, Zoubek odmítl dokonce v tutovce hattrick.

Po bouři v kabině do druhé půle nastoupili tři noví hráči a Slaný už zahrálo lépe. Mareš dokonce po kolmici Doláka snížil, ale poslední slovo patřilo zkušenému Kordiakovi, jenž potrestal z TK faul Beneše. Další šance na obou stranách už lapily brankáři, a tak se skóre už zastavilo na 6:1.

"Po hrůzném prvním poločasu bylo o utkání se sousedem v tabulce rozhodnuto. Po domácí prohře s Libiší přišel výprask od Meteoru a to nám značně komplikuje naše záchranářské práce. Nyní nás čekají dva zápasy na domácí půdě se soupeři, kteří se pohybují v klidných divizních vodách a naše další bodová ztráta s nimi by pro nás již mohla být zcela zásadní," uvědomuje si vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

FK Meteor Praha VIII - SK Slaný 6:1 (5:0). Branky: 13. a 16. Zoubek, 31. a 66. Kordiak, 35. Král, 37. Krůta – 64. Mareš.

Slaný: Junek – Sadyk, Mihálik (74. Panocha), Danda P. (46. Beneš), Vašák – Mareš - Dohnanský (46. Danda L.), Baláž (46. Dolák), Hrobník, Ceccarelli – Nádeníček.