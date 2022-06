Dobříš sice měla také ještě naději na záchranu, ale už to byla jen bohapustá teorie. Podle toho zápas dlouho vypadal. Útočili hosté a domácí držel hlavně skvělý výkon brankářského cestovatele Víška. Vychytil i sólo Marouška, parádně vytěsnil dorážku Furmánka a řada dalších šancí ještě hosté poslali mimo. První půle pak končila obrovskou šancí domácího celku, kterou zhatil veledůležitým zákrokem Sedlák.

První poločas se odehrál ve slánské režii, ale druhý začal úplně jinak. Najednou vládli domácí, ale ani oni neměli v koncovce klid, Horáček minul a dotírajícího Procházku zastavil až výborný Sedlák.

Až pak se hosté srovnali a v 56.min. posílili Hanslem a Nádeníčkem útočné snažení. Opět výborný Vimr vystihl rozehrávku soupeře, přihrál Hanslovi, ale tomu střela nesedla. poté Víšek vyškrábl střelu Kroutila na roh. V 63.min. už udeřilo. Sedlákův dlouhý nákop parádně převzal Kroutil a servíroval míč Nádeníčkovi, který pohotově překonal Víška. Pak už Slaný hlavně drželo vedení. Držel ho Sedlák, hlavně v poslední minutě při přesné střele k tyči. Následně ještě utekl Kroutil, ale stopku jeho útočnému snažení do zcela odkryté obrany a prázdné brány vystavil závěrečný hvizd rozhodčího Eibla.

"Vezeme tři body z Dobříše. Radost veliká, oslavy žádné. Dopoledne nám náš největší soupeř, celek Ostrova poslal jasný vzkaz, jak to myslí s udržením se v divizi. Jasná výhra na Tatranu ho posunula před nás v tabulce a na naše hráče tak byl před odpoledním zápasem velký tlak zodpovědnosti. Ti to však zvládli a opět jsme dokázali poslat Ostrov v tabulce pod SK Slaný. Nyní máme jeden bod náskok a při rovnosti bodů jsme též v lepší pozici. Jenže zatímco nás čekají v posledních dvou kolech ambiciózní SK Kladno, které může dosáhnout ještě na druhou příčku a také lídr soutěže Most, mají hráči Ostrova o poznání lehčí soupeře, kterým ´o nic´ nejde – Český Brod a Chomutov," shrnul ne úplně optimistickou situaci vedoucí týmu SK Slaný Milan Šúr.

MFK Dobříš – SK Slaný 0:1 (0:0). Branka: 63. Nádeníček. Rozhodčí: Eibl. Diváků: 170.

Slaný: Sedlák – Bíba, Panocha, Mihálik, Zelenka O. (56. Hansl) – Maroušek (87. Baláž), Vimr (90. Dohnanský), Pudil, Vašák – Furmánek (56. Nádeníček), Kroutil.

