Přežili dvě penalty za pět minut! Fantom Junek pak nasměroval Slaňáky k bodům

/FOTOGALERIE/ Přežít jednu penaltu - ok. Přežít dvě? To už se povede málokdy. Když je navíc přežijete obě do sedmé minuty zápasu, který nakonec vyhrajete 4:0, to už je unikát, jaký aktéři zápasu Slaný - Ostrov už zřejmě nikdy nezažijí. Ale skutečně se to stalo a v sobotu ve Slaném si hosté z Ostrova hodně drbali hlavy, cože to provedli.

Slaný (v modrém) přežilo díky brankáři Petru Junkovi doma dvě penalty a nakonec porazilo Ostrov vysoko 4:0. | Foto: Vladislav Lukáš