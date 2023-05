Přímou cestou přes Sasko mimo pásmu sestupu. Slaný mělo výborný závěr

Jejich nejvážnější protivníci v boji o záchranu v sobotu dopoledne všichni prohráli, a tak by úkol fotbalistů SK Slaný jednoznačný. Na půdě posledního Vilémova, jenž v divizi B padl dvanáctkrát v řadě, museli nutně vyhrát. Byl to velká šichta a nervy, ale zásluhou dvou tref kanonýra Bohumila Nádeníčka v poslední desetiminutovce se to povedlo.

Slaný (v bílém) nečekaně porazilo v divizi Český Brod 2:0. Bohumil Nádeníček dal opět gól. | Foto: Roman Mareš