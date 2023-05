Pražská Admira se rozhodla, že se ještě pokusí zachránit svůj B tým v divizi a ve středu postavila proti Kladnu v dohrávce několik hráčů A týmu. Uhrála ale jen bod a to samé ve Slaném, kde z remízy 2:2 neměla velkou radost žádná strana. Slánským totiž bod žádný klid nedal a v posledních kolech mají velice složitý los.

Trenér SK Slaný Václav Laušman má starosti stejně jako celý slánský klub, divize je v silném ohrožení. | Foto: Sokol Hostouň

Vstup do utkání s Admirou se povedl slánskému celku znamenitě. Ve 2. minutě Ceccarelli rozvlnil jen boční síť, ale vzápětí už domácí vedli, když si na centr Houdka naběhl za obranu Bíba a zblízka prostřelil bezmocného ex-rakovnického brankáře Žuleviče. Po půlhodině si přivodil bolestivé zranění ramene Ceccarelli a musel být mimo hřiště ošetřován. Kratičkou přesilovku ale hosté dokázali využít dokonale, neboť po zaváhání Sadyka získali míč, následoval přesný pas na Jandovského, který překonal Sedláka. Ceccarelliho nahradil Dohnanský, ale podle zprávy z nemocnice se nepotvrdilo vážnější zranění).

Do druhé půle utkání domácí vyměnili oba kraje obrany Sadyka a Zelenku, ale lepší nebyli. Při střelách Tatdanova a Oscar měli kliku, že hráči nemířili lépe. V 75.min. si stoper Beneš na půlce hřiště vybral slabší chvilku a hosté okamžitě trestali Markem a rázem vedli.

To Slaňáky vyburcovalo a šli za vyrovnáním. Nejprve promarnil šanci Houdek, jeho další rána v 82.min. však trefila ruku obránce a rozhodčí Mach odpískal pokutový kop. Ten proměnil Nádeníček a jeho tým dál útočil, remíza mu byla pochopitelně málo. V nastavení dokonce Nádeníček vstřelil branku, ale mával se ofsajd. To střelec branky okomentoval „bez použití hanlivých a urážlivých slov“ , nicméně viděl žlutou kartu, a protože již jednu viděl během zápasu, byl vyloučen. Těsně před závěrečným hvizdem pak Kostka prostřelil vše, co před ním stálo a míč zastavil až na brankové čáře pravou nohou pohotovým zákrokem gólman Žulevič.

"V dalším souboji o setrvání v divizi jsme nedokázali zvítězit a bereme pouze bod. Navíc jsme přišli o střelce Nádeníčka a minimálně v Březové se bez něj budeme muset obejít. Do konce soutěže zbývají tři kola a po již zmiňované Březové nás čeká Kladno a výjezd do Kosmonos, přičemž všichni naši soupeři jsou v horní polovině divizní tabulky. Pro SK Slaný to tak bude ještě hodně složité, poněvadž z mužstev ohrožených sestupem máme lepší vzájemnou bilanci pouze se Štětím, pomineme-li již sestupující Vilémov," konstatoval nevesele vedoucí týmu Milan Šúr.

SK Slaný – FK Admira Praha B 2:2 (1:1). Branky: 3. Bíba, 83. Nádeníček (PK) – 32. Jandovský, 75. Marek.

Slaný: Sedlák – Sadyk (46. Shkyria), Mihálik, Beneš, Zelenka (46. Dolák) – Ceccarelli (34. Dohnanský), Mareš, Kostka, Bíba – Nádeníček, Houdek (90. Marek).