Prokletí Březové zlomil hattrickem Šnobl. Kladno září s pokorou

Také druhý jarní zápas divizním fotbalistům SK Kladno vyšel a to téměř dokonale. Díky hattricku střelce Matěje Šnobla vyhráli na hřišti Březové 3:0, což se jim ještě nikdy nepovedlo, a to se Západočechy střetávají už řadu let. Hrálo se na umělé trávě v Sokolově a ta kombinaci hostů seděla dokonale.

Matěj Šnobl v Sokolově střelecky zářil. | Foto: David Klier